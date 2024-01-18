الصين تطلق طريقًا مباشرًا عبر ميناء تيانجين لواردات الكرز التشيلي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلق ميناء تيانجين الصيني، طريق شحن مباشراً جديداً؛ لتسهيل واردات الكرز من تشيلي، ما يُمثّل أول خدمة شحن مباشر للكرز من أمريكا اللاتينية إلى منطقة بكين-تيانجين-خبي.
وقالت إدارة الميناء، إن سفينة حاويات محملة بأكثر من ألفي طن من الكرز التشيلي وصلت ميناء تيانجين ليل الثلاثاء الماضي، ما يُمثّل الرحلة الأولى عبر الخدمة الجديدة.
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ومن المتوقع أن ترسو سفينتان أخريان محملتان بأكثر من 5800 طن من الكرز ومنتجات موسمية أخرى في الأيام السبعة المقبلة.
وقال واي شو جيان، رئيس مجموعة“خبي سونهولا”، إحدى الشركات المستوردة للكرز التشيلي:“لقد تم بالفعل بيع أكثر من 1840 طنًا من الكرز الذي استوردناه هذه المرة مسبقًا”.
وسابقاً؛ كان الكرز المباع في شمالي الصين ينقل بشكل رئيسي عبر الطريق السريع بعد دخول البضائع إلى الصين عبر الموانئ في جنوبي الصين أو عبر خدمات طيران، ما يجعل التكلفة اللوجستية الإجمالية مرتفعة نسبياً.
وبفضل الطريق الجديد، من المتوقع أن يصل الكرز أولاً إلى أسواق الجملة للفواكه والخضروات في العاصمة الصينية بكين وبلدية تيانجين ومقاطعة خبي.
ووفقاً لشركة“باجودا”، إحدى شركات بيع الفواكه، من المتوقع أن تشهد متاجرها في المنطقة انخفاضاً في السعر الإجمالي للكرز بنسبة 50 إلى 70% بفضل الخيار اللوجستي الجديد.
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