الصين تطلق طريقًا مباشرًا عبر ميناء تيانجين لواردات الكرز التشيلي

MENAFN - Al-Borsa News) أطلق ميناء تيانجين الصيني، طريق شحن مباشراً جديداً؛ لتسهيل واردات الكرز من تشيلي، ما يُمثّل أول خدمة شحن مباشر للكرز من أمريكا اللاتينية إلى منطقة بكين-تيانجين-خبي.

وقالت إدارة الميناء، إن سفينة حاويات محملة بأكثر من ألفي طن من الكرز التشيلي وصلت ميناء تيانجين ليل الثلاثاء الماضي، ما يُمثّل الرحلة الأولى عبر الخدمة الجديدة.

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ومن المتوقع أن ترسو سفينتان أخريان محملتان بأكثر من 5800 طن من الكرز ومنتجات موسمية أخرى في الأيام السبعة المقبلة.

وقال واي شو جيان، رئيس مجموعة“خبي سونهولا”، إحدى الشركات المستوردة للكرز التشيلي:“لقد تم بالفعل بيع أكثر من 1840 طنًا من الكرز الذي استوردناه هذه المرة مسبقًا”.

وسابقاً؛ كان الكرز المباع في شمالي الصين ينقل بشكل رئيسي عبر الطريق السريع بعد دخول البضائع إلى الصين عبر الموانئ في جنوبي الصين أو عبر خدمات طيران، ما يجعل التكلفة اللوجستية الإجمالية مرتفعة نسبياً.

وبفضل الطريق الجديد، من المتوقع أن يصل الكرز أولاً إلى أسواق الجملة للفواكه والخضروات في العاصمة الصينية بكين وبلدية تيانجين ومقاطعة خبي.

ووفقاً لشركة“باجودا”، إحدى شركات بيع الفواكه، من المتوقع أن تشهد متاجرها في المنطقة انخفاضاً في السعر الإجمالي للكرز بنسبة 50 إلى 70% بفضل الخيار اللوجستي الجديد.