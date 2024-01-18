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التجارة الخارجية لمدينة شنتشن الصينية تسجل نموًا بنحو 6% في 2023

1/18/2024 4:25:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهدت مدينة شنتشن الصينية نموا بنسبة 5.9% على أساس سنوي في تجارتها الخارجية، لتصل إلى 3.87 تريليون يوان (544 مليار دولار) في عام 2023.

ونمت الصادرات بنسبة 12.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.46 تريليون يوان العام الماضي، وفقا لسلطات الجمارك في شنتشن.

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وفي العام الماضي، بلغت التجارة الخارجية للشركات الخاصة في شنتشن 2.54 تريليون يوان، بزيادة 12.3% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 65.7% من إجمالي حجم التجارة في المدينة.

وبلغت تجارة شنتشن مع الدول الشريكة في مبادرة“الحزام والطريق” 1.3 تريليون يوان، بزيادة قدرها 9.3%، وهو ما يمثل 33.6% من إجمالي حجم التجارة في المدينة.

وفي عام 2023، قامت شنتشن بتصدير منتجات ميكانيكية وكهربائية تبلغ قيمتها 1.78 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 6.7%، وهو ما يمثل 72.6% من إجمالي قيمة صادرات المدينة.

كما شهدت واردات شنتشن من السلع الاستهلاكية والسلع السائبة نموا في عام 2023.

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