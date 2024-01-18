التجارة الخارجية لمدينة شنتشن الصينية تسجل نموًا بنحو 6% في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت مدينة شنتشن الصينية نموا بنسبة 5.9% على أساس سنوي في تجارتها الخارجية، لتصل إلى 3.87 تريليون يوان (544 مليار دولار) في عام 2023.
ونمت الصادرات بنسبة 12.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.46 تريليون يوان العام الماضي، وفقا لسلطات الجمارك في شنتشن.
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وفي العام الماضي، بلغت التجارة الخارجية للشركات الخاصة في شنتشن 2.54 تريليون يوان، بزيادة 12.3% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 65.7% من إجمالي حجم التجارة في المدينة.
وبلغت تجارة شنتشن مع الدول الشريكة في مبادرة“الحزام والطريق” 1.3 تريليون يوان، بزيادة قدرها 9.3%، وهو ما يمثل 33.6% من إجمالي حجم التجارة في المدينة.
وفي عام 2023، قامت شنتشن بتصدير منتجات ميكانيكية وكهربائية تبلغ قيمتها 1.78 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 6.7%، وهو ما يمثل 72.6% من إجمالي قيمة صادرات المدينة.
كما شهدت واردات شنتشن من السلع الاستهلاكية والسلع السائبة نموا في عام 2023.
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