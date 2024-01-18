شانغهاي هايتونج تصدر أكثر من مليون سيارة خلال العام الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) تعاملت محطة شانغهاي هايتونج الدولية للسيارات، مع رقم قياسي من المركبات المُصدّرة في عام 2023، وسط ازدهار الطلب العالمي على السيارات الصينية.

وقالت مديرية جمارك شانغهاي، إن رصيف هايتونج في منطقة ميناء وايقاوتشياو، واحد من أكبر محطات تصدير السيارات في الصين، صدّر أكثر من 1.02 مليون مركبة في عام 2023، مسجلاً السنة الثانية على التوالي من صادرات المركبات التي تجاوزت مليون وحدة.

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وشهد الرصيف مغادرة أكثر من 800 سفينة تجارة خارجية في العام الماضي.

وكان النصف الأول من يناير 2024 مزدحماً، حيث تعاملت منطقة ميناء وايقاوتشياو مع أكثر من 50 ألف مركبة مصدرة خلال الفترة المذكورة. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت السلطات الجمركية المحلية تدابير لتيسير التخليص الجمركي.

وكانت المحطة المزدحمة مثالاً لصادرات المركبات المزدهرة في الصين في العام الماضي.

وارتفعت صادرات الصين من المركبات بنسبة 57.9% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 4.91 مليون مركبة في عام 2023، وفقاً للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.