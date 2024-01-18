شانغهاي هايتونج تصدر أكثر من مليون سيارة خلال العام الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاملت محطة شانغهاي هايتونج الدولية للسيارات، مع رقم قياسي من المركبات المُصدّرة في عام 2023، وسط ازدهار الطلب العالمي على السيارات الصينية.
وقالت مديرية جمارك شانغهاي، إن رصيف هايتونج في منطقة ميناء وايقاوتشياو، واحد من أكبر محطات تصدير السيارات في الصين، صدّر أكثر من 1.02 مليون مركبة في عام 2023، مسجلاً السنة الثانية على التوالي من صادرات المركبات التي تجاوزت مليون وحدة.
موضوعات متعلقة
التجارة الخارجية لمدينة شنتشن الصينية تسجل نموًا بنحو 6% في 2023 الصين تطلق طريقًا مباشرًا عبر ميناء تيانجين لواردات الكرز التشيلي مؤسسة بيل جيتس الخيرية تُقر أكبر ميزانية سنوية لها على الإطلاق
وشهد الرصيف مغادرة أكثر من 800 سفينة تجارة خارجية في العام الماضي.
وكان النصف الأول من يناير 2024 مزدحماً، حيث تعاملت منطقة ميناء وايقاوتشياو مع أكثر من 50 ألف مركبة مصدرة خلال الفترة المذكورة. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت السلطات الجمركية المحلية تدابير لتيسير التخليص الجمركي.
وكانت المحطة المزدحمة مثالاً لصادرات المركبات المزدهرة في الصين في العام الماضي.
وارتفعت صادرات الصين من المركبات بنسبة 57.9% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 4.91 مليون مركبة في عام 2023، وفقاً للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.
MENAFN18012024000202011048ID1107736845
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.