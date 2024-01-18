الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على اليمن

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أعلن الجيش الأمريكي توجيهه ضربات استهدفت 14 منصة صواريخ للحوثيين كانت جاهزة لإطلاق قذائفها، "وشكلت تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها: "وجهنا ضربات على 14 منصة صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران كانت جاهزة لإطلاق قذائفها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضافت: "هذه الصواريخ تمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وكان من الممكن إطلاقها في أي وقت، مما دفع القوات الأمريكية إلى ممارسة حقها والدفاع عن نفسها".
ويوم أمس الأربعاء، أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أعادت إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان: "تعلن وزارة الخارجية اليوم تصنيف أنصار الله، الذين يشار إليهم عادة باسم الحوثيين، كمجموعة إرهابية عالمية، اعتبارا من 30 يوما من اليوم".
وأفاد بأنه "خلال فترة تأخير التنفيذ لمدة 30 يوما، ستجري الحكومة الأمريكية تواصلا قويا مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورا حاسما في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن".
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن التصنيف "أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"، معلنا أنه "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".
المصدر:“أ ف ب”
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