الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على اليمن

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن الجيش الأمريكي توجيهه ضربات استهدفت 14 منصة صواريخ للحوثيين كانت جاهزة لإطلاق قذائفها، "وشكلت تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها: "وجهنا ضربات على 14 منصة صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران كانت جاهزة لإطلاق قذائفها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت: "هذه الصواريخ تمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وكان من الممكن إطلاقها في أي وقت، مما دفع القوات الأمريكية إلى ممارسة حقها والدفاع عن نفسها".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أعادت إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان: "تعلن وزارة الخارجية اليوم تصنيف أنصار الله، الذين يشار إليهم عادة باسم الحوثيين، كمجموعة إرهابية عالمية، اعتبارا من 30 يوما من اليوم".

وأفاد بأنه "خلال فترة تأخير التنفيذ لمدة 30 يوما، ستجري الحكومة الأمريكية تواصلا قويا مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورا حاسما في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن التصنيف "أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"، معلنا أنه "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".

المصدر:“أ ف ب”