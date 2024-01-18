الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.

وبحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر كانون الأول.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولارا.

(رويترز)



