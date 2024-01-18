الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.
وبحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر كانون الأول.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولارا.
(رويترز)
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