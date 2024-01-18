الخارجية: على الإدارة الأميركية الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- دعت وزارة الخارجية والمغتربين، الإدارة الأميركية إلى المبادرة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كضرورة إستراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن تحقيق ذلك سيجبر دولة الاحتلال على التكيف مع هذا القرار، والانصياع له، بديلاً عن إضاعة المزيد من الوقت بالاكتفاء بتوجيه المناشدات والمطالبات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تستخف بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وبالمطالبات الأمريكية نفسها.

وتابعت: آن الأوان للمجتمع الدولي والإدارة الأميركية أن يتحلوا بالجرأة والشجاعة ويخرجوا في مواقفهم وسياستهم عن الأنماط التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة.

وأكدت الوزارة، أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يبدأ بشكل عملي بالاعتراف الأميركي والدولي بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك هو المسار الصحيح والمدخل الوحيد لحماية حل الدولتين.