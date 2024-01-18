الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا وسط بلدة الظاهرية جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزا عسكريا وسط بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، وداهمت عدة أحياء، وأطلقت قنابل الصوت تجاه المحلات التجارية وسط البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا في منطقة "المشروع"، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين، والتدقيق في هوياتهم، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.
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