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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا وسط بلدة الظاهرية جنوب الخليل

1/18/2024 4:22:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزا عسكريا وسط بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، وداهمت عدة أحياء، وأطلقت قنابل الصوت تجاه المحلات التجارية وسط البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا في منطقة "المشروع"، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين، والتدقيق في هوياتهم، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

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