إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب 8 مواطنين، فجر اليوم الخميس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الأمعري جنوب رام الله.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت، تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة 8 مواطنين أغلبيتهم في الأجزاء السفلية، وصفت حالتهم بالمتوسطة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال فتشت مركبة تابعة للهلال الأحمر خلال اقتحام المخيم.

وكانت قوات كبيرة ومعززة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم الأمعري، وحيي أم الشرايط، وسطح مرحبا وجبل الطويل، في مدينة البيرة، كما اقتحمت حيي الماصيون، ومنطقة رام الله التحتا، ومركز مدينة رام الله.