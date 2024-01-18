إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصيب 8 مواطنين، فجر اليوم الخميس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الأمعري جنوب رام الله.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت، تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة 8 مواطنين أغلبيتهم في الأجزاء السفلية، وصفت حالتهم بالمتوسطة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال فتشت مركبة تابعة للهلال الأحمر خلال اقتحام المخيم.
وكانت قوات كبيرة ومعززة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم الأمعري، وحيي أم الشرايط، وسطح مرحبا وجبل الطويل، في مدينة البيرة، كما اقتحمت حيي الماصيون، ومنطقة رام الله التحتا، ومركز مدينة رام الله.
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