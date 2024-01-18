الإعلام العبري: مصر توقفت عن سداد ديونها لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن مصر توقفت عن دفع دين كبير مستحق لتل أبيب بسبب الحرب على غزة.

وذكرت إذاعة "كان 11" الإسرائيلية أن "القاهرة توقفت عن تحويل أموال تعويضات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بواقع 30 مليون دولار".

وأضافت أن مصر ملزمة بتحويل هذه المبالغ بموجب اتفاق موقع بين الطرفين وينبع التعويض الذي التزمت مصر بدفعه، من الضرر الذي لحق بصفقة الغاز التي كان من المفترض بموجبها تزويد إسرائيل بالغاز خلال ثورة 2011 وما بعدها.

وتابعت: "إسرائيل تغض الطرف حاليا عن تهرب مصر من دفع 30 مليون دولار كمستحقات لاتفاقية الغار بسبب الدور الحاسم الذي لعبته مصر في الحرب".

وبموجب الاتفاق، يتعين على مصر تعويض إسرائيل بنحو نصف مليار دولار من خلال دفعات تتم كل بضعة أشهر بقيمة حوالي 30 مليون دولار.

وترفض مصر في هذه الأثناء تحويل الدفعة الأخيرة، حيث تم توقيع اتفاقية التسوية بين الطرفين في عام 2019.



