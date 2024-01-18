مجلة إسرائيلية: تل أبيب حولت المياه إلى سلاح دمار شامل في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت مجلة "972+" إن إسرائيل منذ بداية الحرب خلقت أزمة صحية لا مثيل لها بحرمانها الفلسطينيين في غزة من المياه الصالحة للشرب، وهي توشك أن تتسبب في أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها باستخدامها المياه كسلاح في إطار هجومها الحالي على قطاع غزة.

وذكّرت المجلة في تقرير لها، بتحذير مقرر من الأمم المتحدة الخاص بيدرو أروجو أغودو

من أن إسرائيل "يجب أن تتوقف عن استخدام المياه كسلاح حرب"، وإشارته إلى أن حصيلة القتلى الناجمة عن نقص المياه يمكن أن تتجاوز حصيلة القصف الإسرائيلي نفسه.

وأكدت المجلة أن حرمان غزة من المياه الذي وصفته“بسلاح الدمار الشامل”، كان تكتيكا أساسيا في الحرب منذ البداية، إذ أغلقت إسرائيل الأنابيب التي تغذي القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأعلن وزير جيش الاحتلال غالانت أن إسرائيل "تفرض حصارا كاملا على غزة، لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود. كل شيء مغلق. نحن نقاتل حيوانات بشرية، ونتصرف على هذا الأساس".

وورد "استخدام المياه كسلاح" في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، كما ذكره باحثون آخرون وشخصيات حقوقية، وقد أشار إليه كريغ مخيبر، المدير السابق لمكتب نيويورك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في خطاب استقالته.

وأشار التماس جنوب أفريقيا إلى أن ما حدث في غزة تكثيف لسياسات العنف القائمة منذ فترة طويلة ضد الشعب الفلسطيني، حيث كان الحرمان من المياه وتدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي جزءًا من الجهود الإسرائيلية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، "لجعل عملية العيش اليومية والعيش الكريم، أكثر صعوبة بالنسبة للسكان المدنيين"، حسبما ذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عام 2009.

وأشارت المجلة إلى أن اعتماد غزة شبه الكامل على إسرائيل في الحصول على المياه والطاقة، جعلها عرضة لاستخدام الموارد الأساسية كسلاح ضدها، فهي تشتري حوالي 30% من إمدادات المياه من إسرائيل، وتعتمد تنقية الباقي على الكهرباء والوقود الذي تسيطر إسرائيل أيضا على دخوله.

ومنذ بداية الحرب، تسبب الحصار والقصف الإسرائيلي المشدد في نقص كبير في إمدادات المياه، فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن قطع الكهرباء، يعني عدم وجود طاقة كافية لتشغيل آبار المياه ومحطات تحلية وتنقية المياه وخدمات الصرف الصحي، وذكرت اليونيسف، التي افتتحت محطة تحلية المياه عام 2017، أن الناس يضطرون إلى شرب المياه الشديدة الملوحة من البحر.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعرب تقرير داخلي لوزارة الخارجية الأميركية، عن قلقه من أن 52 ألف امرأة حامل وأكثر من 30 ألف طفل تحت سن 6 أشهر أُجبروا على شرب مزيج قد يكون قاتلا من المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي والملح من البحر.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليون نازح فلسطيني يعيشون في مدينة رفح الجنوبية لديهم ما معدله مرحاض واحد لكل 486 شخصا، في حين يخدم حمام واحد في جميع أنحاء غزة ما متوسطه 4500 شخص، وبالتالي تتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع وتلوث الخيام التي أقيمت على عجل لمئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء جنوب ووسط غزة.

وهناك تكتيك آخر مثير للقلق وربما طويل الأمد، كما تقول المجلة، استخدمته إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وهو ضخ مياه البحر إلى أنفاق غزة، والهدف الظاهري هو تدمير الأنفاق وطرد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن هذا الإجراء يمكن أن "يهدد أيضا إمدادات المياه في غزة"، وبالفعل أعربت مذكرة جنوب أفريقيا عن "القلق البالغ" بشأن هذا الاستخدام المحدد للمياه كسلاح هجومي.

وأشارت مذكرة جنوب أفريقيا إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه قارن هذه الخطة الإسرائيلية "بالتمليح" الروماني الأسطوري لحقول قرطاج الذي كان يهدف إلى منع نمو المحاصيل وجعل المنطقة غير صالحة للسكن، مما يعني أن "هذه الشروط التي فرضتها إسرائيل عمدا، تهدف إلى تدمير المجموعة الفلسطينية في غزة".

المصدر: الجزيرة