فنان البوب الكوري العالمي ساي يشارك في مهرجان أنتولد دبي

(MENAFN
- Katch ) دبي، الإمارات العربية المتحدة (17 يناير 2024): أعلن مهرجان أنتولد دبي، أول مهرجان موسيقي ضخم في دبي، عن انضمام الفنان الكوري الجنوبي ساي إلى قائمة النجوم المشاركين في الفعالية. ومن المقرر أن يقدم الفنان، الذي اشتُهر بعد النجاح العالمي الذي حققته أغنيته "جانجام ستايل"، حفلاً استثنائياً يضم مجموعة من أبرز أغانيه على منصة المهرجان، ما يوفر للجمهور تجربة لا مثيل لها وفرصة للاستمتاع بالأداء الرائع للفنان الشهير.
وكان ساي في الأصل فنان هيب هوب ساخر في كوريا الجنوبية، ووصل إلى الشهرة العالمية بعد أغنيته جانجام ستايل عام 2012 التي تجاوز عدد مشاهداتها على يوتيوب مليار مشاهدة، محطماً جميع الأرقام القياسية على الإطلاق. كما يمتلك الفنان مسيرة مهنية تزيد على عقدين، ولا يزال يحظى بشعبية واسعة لدى الجماهير من خلال أسلوبه الفريد وعروضه المليئة بالحماس.
وقدم ساي عرضاً خلال حفل تنصيب رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه في فبراير 2013، كما أطلق في أبريل أغنيته جنتل مان التي حظيت بشهرة عالمية أيضاً، ووصلت إلى المركز الخامس في تصنيف بيلبورد هوت 100، والمركز الأول في تصنيف بيلبورد هوت 100 كيبوب في كوريا. كما حقق فيديو الأغنية رقماً قياسياً جديداً على منصة يوتيوب مع 38 مليون مشاهدة في يوم واحد.
وشارك الفنان في العديد من العروض التلفزيونية والفعاليات العالمية، مما أسهم في ترسيخ مكانته كفنان عالمي شهير يحظى بشخصية فاتنة ويتميز بمساهماته الإبداعية في قطاع الموسيقى. ويتميز ساي بعروضه الحية التي تجمع بين الموسيقى والترفيه، مما يجعله أحد الفنانين الأكثر تأثيراً وموهبةً، فضلاً عن كونه ممثلاً لموسيقى البوب الكورية.
وانضم الفنان إلى قائمة النجوم البارزين المشاركين في المهرجان، بمن فيهم إيلي جولدينج وجي إيزي وميجر ليزر وأرمين فان بيورن وبيبي ريكسا ودون ديابلو وبول كالكبرينر وتيمي ترومبيت وهاردويل وغيرهم الكثير.
ويُقام المهرجان في مدينة إكسبو دبي من 15 حتى 18 فبراير، حيث يوفر للجمهور مجموعة من العروض الموسيقية المذهلة على مدى أربعة أيام. ويشارك فيه أكثر من 100 فنان عالمي، ليلبي جميع الأذواق الموسيقية، بما في ذلك إيقاعات منسقي الأغاني وألحان الهيب هوب الحيوية وموسيقى الروك البديل وغيرها الكثير.
ويوفر المهرجان تجربة غامرة لمحبي الاحتفالات، حيث يتميز بإطلالات مذهلة على مدينة إكسبو دبي، الوجهة الثقافية التي تشتهر بمرافقها الحديثة. وتمثل الفعالية إنجازاً هاماً، حيث تُقام للمرة الأولى خارج أوروبا، مما يجعلها إحدى أبرز العروض ضمن قائمة الفعاليات الترفيهية في دبي.
ونظراً للإقبال الكبير على شراء التذاكر، ندعوكم للمسارعة إلى شراء تذكرتكم والاستمتاع بالعرض الذي يقدمه الفنان ساي إلى جانب نخبة من النجوم العالميين. يمكنكم حجز التذاكر الآن على الموقع الإلكتروني ، حيث تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمدة يوم واحد من 300 درهم إماراتي.
الموعد: من 15 وحتى 18 فبراير
الموقع: مدينة إكسبو دبي
أسعار التذاكر: تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من 300 درهم إماراتي، وتذاكر كبار الشخصيات من 700 درهم إماراتي للشخص الواحد.
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