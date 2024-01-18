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زلزال بقوة 4 درجات وسط تركيا

1/18/2024 3:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة إزالة تداعيات الكوارث الطبيعية في تركيا بوقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس في محافظة قيصري وسط تركيا.
وكتبت الهيئة في صفحتها على منصة "إكس" أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 09:05 من صباح اليوم الخميس (بتوقيت تركيا) في منطقة يحيالي.


وأضافت أن مركز الزلزال كان يقع على عمق نحو 19 كيلومترا.

RT

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