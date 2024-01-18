زلزال بقوة 4 درجات وسط تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة إزالة تداعيات الكوارث الطبيعية في تركيا بوقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس في محافظة قيصري وسط تركيا.
وكتبت الهيئة في صفحتها على منصة "إكس" أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 09:05 من صباح اليوم الخميس (بتوقيت تركيا) في منطقة يحيالي.
وأضافت أن مركز الزلزال كان يقع على عمق نحو 19 كيلومترا.
RT
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