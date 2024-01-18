وفاة والد الأسير عبدالله البرغوثي

MENAFN - Al Wakeel News)نعت اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين والمفقودين بسجون الاحتلال الاسرائيلي الحاج غالب عبدالله محمد البرغوثي والد الأسير عبدالله البرغوثي بعد ان وافته المنية يوم الاربعاء عن عمر يناهز الـ 88 عاماً .وكتب مقرر اللجنة فادي فرح عبر حسابه الخاص على منصة فيسبوك ناعياً الفقيد :" لم يكن يترك مناسبة من مناسبات الدفاع عن الأسرى والمفقودين، ولا ميدانًا يُسانَدون فيه، كان يرى كل أسير ابنه "عبد الله"، فكان سنديانة عظيمة بصبره وجَلَده وإيمانه، وكان يشد عضد كل من يساند قضية الأسرى والمفقودين، وبقى جذوة حقٍّ متّقدة حتى في فترة مرضه، كنا نشد به عزمنا، ونتسلح بالصبر والأمل.وتابع :" ها هو يرحل والشوق لابنه يخيّم على روحه وكيانه، تاركًا رسالته بالثبات على نهج الحرية والكرامة، موصيًا بالدفاع عن قضية الأسرى والمفقودين، حتى نيل حريتهم وعودتهم إلى رحاب وطنهم وذويهم. (الحاج غالب عبد الله البرغوثي، سلامًا لروحك في الخالدين)."

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد أصحاب الرسول في ماركا الجنوبية الى مثواه الأخير في المقبرة الاسلامية في سحاب .



يذكر أن الأسير الأردني عبد الله البرغوثي ولد عام 1972 في دولة الكويت، ودرس الهندسة في جامعة بكوريا الجنوبية، مما منحه معرفة في تصنيع المتفجرات، وعاد في عام 1997 ليستقر في فلسطين ويتزوج من قريبته وينجب 3 أبناء: تالا وأسامة وصفاء.

وبعودته لفلسطين، انضم البرغوثي للعمل العسكري المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، وتمكن من تصنيع عبوات ناسفة وتفجيرها في حافلات لجنود الاحتلال.

ويقضي عبد الله أكبر عقوبة بالسجن في تاريخ البشرية بعدما حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالسجن 67 مؤبدا و5200 عام، متهمة إياه بالمسؤولية عن مقتل 67 إسرائيليا في سلسلة عمليات نفذت بين عامي 2000 و2003، قبل أن يتم اعتقاله في 2003.







