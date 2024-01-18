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بايدن يحث الكونغرس على مواصلة المساعدات لأوكرانيا

1/18/2024 3:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على مواصلة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والمعلّقة حاليا بسبب عدم الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على تمويل إضافي.
وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع الذي جمع بايدن وزعماء الكونغرس في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي "كان واضحا لناحية أن عدم قدرة الكونغرس على التحرك، يعرض أمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وبقية العالم الحر للخطر".


وذكر مصدر أن بايدن الذي ظل حتى الآن بعيدا عن المفاوضات البرلمانية، قد أشار إلى حصول "تقدم مشجع" في المناقشات الجارية داخل مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية.

RT

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