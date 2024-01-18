جيش الاحتلال: احتمال اندلاع حرب مع حزب الله في الشهور المقبلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن احتمال اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني في الشهور المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في السابق.
وقال هاليفي "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".
في سياق متصل، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إنه "لا مفر من بدء حرب حقيقية، إذ من الواضح أن كل تسليح حزب الله هو فقط للتحضير للهجوم علينا".
وأضاف بن غفير في مقابلة مع القناة السابعة في لبنان "هناك حاجة إلى هجوم وقائي ضد حزب الله، ولن تساعد أي تسوية سياسية".
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