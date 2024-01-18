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جيش الاحتلال: احتمال اندلاع حرب مع حزب الله في الشهور المقبلة

1/18/2024 3:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن احتمال اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني في الشهور المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في السابق.


وقال هاليفي "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".


في سياق متصل، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إنه "لا مفر من بدء حرب حقيقية، إذ من الواضح أن كل تسليح حزب الله هو فقط للتحضير للهجوم علينا".


وأضاف بن غفير في مقابلة مع القناة السابعة في لبنان "هناك حاجة إلى هجوم وقائي ضد حزب الله، ولن تساعد أي تسوية سياسية".


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