الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأمريكي توجيهه ضربات استهدفت 14 منصة صواريخ للحوثيين كانت جاهزة لإطلاق قذائفها، "وشكلت تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها: "وجهنا ضربات على 14 منصة صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران كانت جاهزة لإطلاق قذائفها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضافت: "هذه الصواريخ تمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وكان من الممكن إطلاقها في أي وقت، مما دفع القوات الأمريكية إلى ممارسة حقها والدفاع عن نفسها".
RT
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