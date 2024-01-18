مدعوون لحضور الامتحان التنافسي بالصحة - أسماء

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي بالصحة - أسماء
التاريخ
1/18/2024 3:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة المرشحين التالية اسمائهم لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني بالتنسيق مع إدارة تقييم الكفايات - هيئة الخدمة والإدارة العامة .
التفاصيل:
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