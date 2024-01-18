الدخل السياحي للأردن يرتفع 27.4% خلال 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي، إن البيانات الأولية تشير إلى أن الدخل السياحي في الأردن خلال عام 2023 حقق ارتفاعاً بنسبة 27.4%، مقارنة مع عام 2022، ليبلغ ما قيمته 5ملايين و253 الف و500 دينار.
وأضاف البنك في بيان له، إن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بارتفاع عدد السياح، الذي وصل إلى 6ملايين و353 الف و 800 سائح، وبنسبة نمو بلغت 25.8%، بالمقارنة مع عام 2022.
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