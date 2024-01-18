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الدخل السياحي للأردن يرتفع 27.4% خلال 2023

1/18/2024 3:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي، إن البيانات الأولية تشير إلى أن الدخل السياحي في الأردن خلال عام 2023 حقق ارتفاعاً بنسبة 27.4%، مقارنة مع عام 2022، ليبلغ ما قيمته 5ملايين و253 الف و500 دينار.

وأضاف البنك في بيان له، إن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بارتفاع عدد السياح، الذي وصل إلى 6ملايين و353 الف و 800 سائح، وبنسبة نمو بلغت 25.8%، بالمقارنة مع عام 2022.


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