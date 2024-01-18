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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران

1/18/2024 3:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الباكستانية في طهران احتجاجا على القصف الباكستاني للأراضي الإيرانية صباح اليوم الخميس.


وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الباكستانية في طهران احتجاجا على القصف الذي طال الأراضي الإيرانية صباح اليوم في محافظة سيستان وبلوشستان وأودى بحياة 8 مدنيين من النساء والأطفال".
وطالبت طهران، إسلام أباد بتفسير لضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان، والتي قالت الأخيرة إنها استهدفت "أوكار الإرهابيين".

RT

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