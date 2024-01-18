الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الباكستانية في طهران احتجاجا على القصف الباكستاني للأراضي الإيرانية صباح اليوم الخميس.



وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الباكستانية في طهران احتجاجا على القصف الذي طال الأراضي الإيرانية صباح اليوم في محافظة سيستان وبلوشستان وأودى بحياة 8 مدنيين من النساء والأطفال".

وطالبت طهران، إسلام أباد بتفسير لضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان، والتي قالت الأخيرة إنها استهدفت "أوكار الإرهابيين".

RT