MENAFN - Amman Net) للنشر الفوري

"سليم" فيلم رسوم متحركة أردني يعرض في سينمات الأردن



يطلق فيلم الرسوم المتحركة الأردني الطويل "سليم" لمخرجته سنثيا مدانات شرايحة عروضه في دور العرض المحلية بدءا من 18 من يناير –كانون الأول، حيث سيتاح للجمهور اكتشاف سحر قصته الإنسانية العميقة

وكان الفيلم قد شهد عرضا خاصا نظمته الهيئة الملكية للأفلام في 16 من يناير- كانون الثاني برعاية سمو الأميرة ريم علي في تاج سينما، ويعد "سليم" أول فيلم أردني طويل ثلاثي الأبعاد.

ويحكي الفيلم قصة مؤثرة عن الطفل سليم ذو التسع سنوات، الذي فقد أباه، وأجبر على الهروب مع أمه، أخيه، وأخته، من مدينته، التي مزقتها الحرب، حيث تتغير حياة سليم عندما تظهر حمامة غامضة لتدله على خريطة تقوده إلى مغامرة للكشف عن كنز لم يتوقع مدى حاجته إليه.

وعلقت مخرجة الفيلم سنثيا مدانات شرايحة عن فيلمها:"عملنا على خلق حكاية تتجاوز الحدود في "سليم "، حيث يغوص في التعقيدات العميقة لصحة الأطفال النفسية في مواجهة الحرب والتشرد. "سليم" أكثر من فيلم، فهو يمثل بداية للحوار حول أهمية الملاذ الآمن للأطفال، وانعكاس لروح الإنسان المتجددة وصمودها".

ويعد فيلم "سليم" أول فيلم أردني يشارك في مهرجان "آنسي" الدولي لأفلام الصور المتحركة Annecy International Animation Film Festival، والذي أنتجته شركة "ديجيتيلز" Digitales للمخرجة الأردنية، سنثيا مدانات شرايحة، والمنتج المنفذ الأردني، شادي شرايحة.

و"ديجيتيلز" شركة ناشئة أردنية متخصصة في صناعة الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي الملهم، ومعروفة بإنتاجاتها الحائزة على جوائز عالمية مثل: OurFamilyLife: Abu Sanad's Family"..

ويتم توزيع الفيلم حصريا في الدول العربية من قبل FrontRow Filmed Entertainment، مع I Am A Film التي تتولى توزيعه في المهرجانات السينمائية الدولية.





عن المخرجة سنثيا مدانات شرايحة:

هي المؤسسة المشاركة | المديرة الإبداعية لشركة ديجيتيلز" ميديا ومخرجة فيلم سليم. وحازت على العديد من الجوائز للأفلام والمسلسلات مثل سلسلة يوتيوب OurFamilyLife..

عن المنتج شادي شرايحة:

المؤسس لشركة ديجيتيلز ميديا | والمنتج التنفيذي لفيلم سليم. منتج فائز بالجوائز بخبرة تزيد عن 20 عامًا في إنتاج الوسائط الرقمية، وإنشاء المحتوى، واستراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي.

أبطال شخصيات الفيلم:

يتميز فيلم "سليم" بتشكيلة استثنائية من الممثلين الأردنيين والتي تضم الجدة "رفعت النجار"، الحكيم أبو دريد، جسده الممثل داود عفيشات، والذي أضاف عمقًا إلى السرد؛ وسليم، الشخصية المركزية التي يلعبها أسامة حراحشة، ودلي ديب التي تلعب دور المرشدة الحنونة الآنسة أمل. إلى جانب الممثلين الموهوبين: زيد شرايحة، سلمى شرايحة، محمد مجاهد، ليث نقاوة، جود شرايحة، ولاء خوالدة، نضال المجدلاوية، هيا شرايحة، وبانا ناصر. وأسهموا جميعا في تقديم سرد مقنع وعميق لفيلم يتناول قصة إنسانية تعزز الصمود والقوة.

عن "سليم":

هو فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد يتناول تأثير الصدمة العميقة على الأطفال، مشجعًا على الحوار حول تحديات صحتهم النفسية والدعم الذي يحتاجونه. يقدم النهج الرؤيوي للمخرجة سينثيا مدانات شرايحة قصة مؤثرة عن الصمود واكتشاف الذات.