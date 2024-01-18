"سليم" فيلم رسوم متحركة أردني يعرض في سينمات الأردن

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- Amman Net) للنشر الفوري
"سليم" فيلم رسوم متحركة أردني يعرض في سينمات الأردن
يطلق فيلم الرسوم المتحركة الأردني الطويل "سليم" لمخرجته سنثيا مدانات شرايحة عروضه في دور العرض المحلية بدءا من 18 من يناير –كانون الأول، حيث سيتاح للجمهور اكتشاف سحر قصته الإنسانية العميقة
وكان الفيلم قد شهد عرضا خاصا نظمته الهيئة الملكية للأفلام في 16 من يناير- كانون الثاني برعاية سمو الأميرة ريم علي في تاج سينما، ويعد "سليم" أول فيلم أردني طويل ثلاثي الأبعاد.
ويحكي الفيلم قصة مؤثرة عن الطفل سليم ذو التسع سنوات، الذي فقد أباه، وأجبر على الهروب مع أمه، أخيه، وأخته، من مدينته، التي مزقتها الحرب، حيث تتغير حياة سليم عندما تظهر حمامة غامضة لتدله على خريطة تقوده إلى مغامرة للكشف عن كنز لم يتوقع مدى حاجته إليه.
وعلقت مخرجة الفيلم سنثيا مدانات شرايحة عن فيلمها:"عملنا على خلق حكاية تتجاوز الحدود في "سليم "، حيث يغوص في التعقيدات العميقة لصحة الأطفال النفسية في مواجهة الحرب والتشرد. "سليم" أكثر من فيلم، فهو يمثل بداية للحوار حول أهمية الملاذ الآمن للأطفال، وانعكاس لروح الإنسان المتجددة وصمودها".
ويعد فيلم "سليم" أول فيلم أردني يشارك في مهرجان "آنسي" الدولي لأفلام الصور المتحركة Annecy International Animation Film Festival، والذي أنتجته شركة "ديجيتيلز" Digitales للمخرجة الأردنية، سنثيا مدانات شرايحة، والمنتج المنفذ الأردني، شادي شرايحة.
و"ديجيتيلز" شركة ناشئة أردنية متخصصة في صناعة الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي الملهم، ومعروفة بإنتاجاتها الحائزة على جوائز عالمية مثل: OurFamilyLife: Abu Sanad's Family"..
ويتم توزيع الفيلم حصريا في الدول العربية من قبل FrontRow Filmed Entertainment، مع I Am A Film التي تتولى توزيعه في المهرجانات السينمائية الدولية.
عن المخرجة سنثيا مدانات شرايحة:
هي المؤسسة المشاركة | المديرة الإبداعية لشركة ديجيتيلز" ميديا ومخرجة فيلم سليم. وحازت على العديد من الجوائز للأفلام والمسلسلات مثل سلسلة يوتيوب OurFamilyLife..
عن المنتج شادي شرايحة:
المؤسس لشركة ديجيتيلز ميديا | والمنتج التنفيذي لفيلم سليم. منتج فائز بالجوائز بخبرة تزيد عن 20 عامًا في إنتاج الوسائط الرقمية، وإنشاء المحتوى، واستراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي.
أبطال شخصيات الفيلم:
يتميز فيلم "سليم" بتشكيلة استثنائية من الممثلين الأردنيين والتي تضم الجدة "رفعت النجار"، الحكيم أبو دريد، جسده الممثل داود عفيشات، والذي أضاف عمقًا إلى السرد؛ وسليم، الشخصية المركزية التي يلعبها أسامة حراحشة، ودلي ديب التي تلعب دور المرشدة الحنونة الآنسة أمل. إلى جانب الممثلين الموهوبين: زيد شرايحة، سلمى شرايحة، محمد مجاهد، ليث نقاوة، جود شرايحة، ولاء خوالدة، نضال المجدلاوية، هيا شرايحة، وبانا ناصر. وأسهموا جميعا في تقديم سرد مقنع وعميق لفيلم يتناول قصة إنسانية تعزز الصمود والقوة.
عن "سليم":
هو فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد يتناول تأثير الصدمة العميقة على الأطفال، مشجعًا على الحوار حول تحديات صحتهم النفسية والدعم الذي يحتاجونه. يقدم النهج الرؤيوي للمخرجة سينثيا مدانات شرايحة قصة مؤثرة عن الصمود واكتشاف الذات.
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