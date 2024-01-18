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منسق الصحة العالمية: مستشفيات غزة تتدهور سريعا

1/18/2024 3:11:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، "إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة التي تتكشف كل يوم تزداد سوءا، إضافة إلى انهيار النظام الصحي يوما بعد آخر.

وقال منسق فريق الطوارئ الطبي شون كيسي، في تصريحات صحفية، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، "إنه خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في غزة، شاهد يوميا في المستشفيات "مصابين بحروق شديدة وكسور مضاعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو أياما"، لتلقي العلاج.

وأضاف، "كانوا يطلبون مني في كثير من الأحيان الطعام أو الماء (...)، وهذا يُظهر مستوى اليأس".

ولفت إلى أنه تمكن من زيارة 6 من 16 مستشفى عاملا في غزة، من أصل 36 مركزا طبيا كان يعمل في القطاع، قبل اندلاع الحرب.

وقال، "ما رأيته شخصيا هو تدهور سريع في النظام الصحي، إلى جانب ارتفاع سريع في مستوى المساعدات الإنسانية، وتلاشي مستوى دخول المساعدات الإنسانية خصوصا إلى المناطق في شمال القطاع".

ووصف كيف رأى مرضى في الشمال "ينتظرون الموت في مستشفى يفتقر إلى الوقود والكهرباء والمياه".

وقال كيسي، "حاولنا كل يوم لمدة سبعة أيام إيصال وقود وإمدادات إلى شمال مدينة غزة"، مضيفا "كل يوم كانت هذه الطلبات لإجراء تنقّلات مُنسّقة تُواجَه بالرفض".

وأضاف، أن المستشفيات تواجه طوفانا من المرضى بينما تعمل بالحد الأدنى من الموظفين، والعديد منهم، مثل الأغلبية العظمى من سكان غزة، نزحوا من منازلهم.

وزار كيسي مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وكشف أنه "لم يتبقَّ فيه سوى 30% من العاملين (...) والمرضى في كل مكان في الممرات على الأرض".

وأضاف، "ذهبت إلى وحدة الحروق حيث كان هناك طبيب واحد يعالج 100 مريض".

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