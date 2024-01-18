الإحصاء: ارتفاع حاد في مؤشر أسعار الجملة خلال عام 2023 والربع الرابع منه

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 3.22% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، بواقع 7.30% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، وبنسبة 1.77% للسلع المستوردة.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن السبب الرئيس لهذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 3.15%، إذ يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعاً نسبته 3.84%، إذ يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 5.93% خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، بواقع 10.11% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، وبنسبة 4.37% للسلع المستوردة.

ولفت الإحصاء إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كان له الأثر الأكبر في ارتفاع أسعار السلع ضمن الربع الرابع من عام 2023، إذ ارتفعت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 6.92%، إذ يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، إذ ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو التالي: الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بنسبة 38.90%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف الحيوانات بنسبة 21.38%، والحيوانات الحية بنسبة 10.70%، والأسماك واللحوم بنسبة 8.93%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 7.94%، والمشروبات بنسبة 5.58%، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 5.27%.

وانخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو التالي: النفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 4.26%، والآلات والمعدات الأخرى بمقدار 3.07%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 2.10%، إذ يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، إذ انخفضت أسعار البيع بالجملة أو التجزئة للمركبات الجديدة بمقدار 5.21%، وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بمقدار 0.64%.

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