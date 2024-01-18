الاحتلال يعتقل 48 مواطنا من الضفة بينهم والدة شهيد وأسير محرر

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، 48 مواطنا من الضفة، بينهم والدة شهيد وأسير محرر.

فمن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنا من قرية حرملة جنوب شرق المحافظة، وهم: حازم الزير، وبسام الزير، وقصي الزير، وخالد عادل الزير، ونصري صبيح، ومعاذ وجيه الزير وشقيقه مجاهد، وأنس ناصر الزير، ومحمد موسى الزير وشقيقه حمزة، وإسماعيل خليل الزير وشقيقه مروان، وناصر يوسف الزير وشقيقه علاء، وأيوب كامل الزير، وفادي سليم الزير، ومصعب علي الزير، ولؤي الزير.

ومن الخليل، اعتقلت تلك القوات 18 مواطنا، وهم: فاطمة فضل الشمالي وهي والدة الشهيد عدي أبو جحيشة، ومنير محمد عواد، وإسماعيل أحمد طبيلة، ومحمد عبد الحليم أبو أسعد، ومراد إبراهيم طبيلة، ومحمود الخطيب، من بلدة إذنا غربا، والشقيقان براء وطارق رزيقات، وغانم حسن رزيقات، من بلدة تفوح غربا، وأنس جميل جوابرة، وقتيبة عماد الراعي، وأحمد خليل، ومحمود محمد حناين، ومحمد عزات بنات، ومعز الطيطي، ووائل فتحي البدوي، ومأمون رشاد أبو جودة، وكمال وليد الطيطي من مخيم العروب شمالا.

ومن رام الله، اعتقلت نصر البرغوثي، ومعتصم نصر إسماعيل مسحل (24 عاما) من قرية دير غسانة شمال غرب، وأحمد زهير الريماوي، من بلدة بيت ريما شمال غرب.

ومن طولكرم، اعتقلت المواطن طلال أبو ياسين من بلدة بلعا شرقا، وزاهر عامر بركات، من منطقة الجبل الجنوبي في بلدة عنبتا شرقا، والأسير المحرر مؤمن أحمد عبد القادر عبيد من بلدة فرعون جنوبا.

ومن نابلس، اعتقلت كلا من: حسن منصور، وحمدي منصور من المنطقة الشرقية، ومصطفى سعد من منطقة العامرية، ورأفت النوري من حي المعاجين في المدينة.

ومن سلفيت، اعتقلت رامي راتب الديك (43 عاما)، من بلدة كفر الديك غربا.

ومن قلقيلية، اعتقلت الشاب محمد بلال زيد، من حارة السفيري في مدينة قلقيلية.



