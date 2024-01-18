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قصف إسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان

1/18/2024 3:11:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجددت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية ومسيرات الاحتلال غارات على بلدة كوكبا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف والقذائف الفوسفورية بلدات عيرون، وبليدا، وميس الجبل.

وأضاف، أن جيش الاحتلال أطلق نيران رشاشاته الثقيلة على بلدة عيتا الشعب، والأحراش المجاورة للبلدة.

وشهدت الليلة الماضية حتى ساعات الصباح تحليقاً للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف نهر الليطاني، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.


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