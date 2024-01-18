قصف إسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجددت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية ومسيرات الاحتلال غارات على بلدة كوكبا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف والقذائف الفوسفورية بلدات عيرون، وبليدا، وميس الجبل.
وأضاف، أن جيش الاحتلال أطلق نيران رشاشاته الثقيلة على بلدة عيتا الشعب، والأحراش المجاورة للبلدة.
وشهدت الليلة الماضية حتى ساعات الصباح تحليقاً للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف نهر الليطاني، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
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