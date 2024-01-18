منظمة التجارة العالمية: الاقتصاد العالمي في مرمى نيران التوترات هذا العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، أنها أقل تفاؤلاً حيال وضع التجارة في العالم خلال 2024.

وأوضحت إيويالا، في تصريحات، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، بأن تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التوتر الجيوسياسي والاضطرابات الجديدة التي نشهدها في البحر الأحمر وفي قناة السويس وقناة بنما تعني أننا أقل تفاؤلا.



وقبل اندلاع الحرب في غزة، توقعت منظمة التجارة العالمية بأن تسجل التجارة عالمياً نمواً بنسبة 0.8 % عام 2023 وبنسبة 3.3% هذا العام، لكن إيويالا حذرت من أن الرقم للعام 2024 سيكون أقل في التوقعات.



وأفادت: "نعتقد أن هناك العديد من المخاطر التي تؤدي إلى خفض التوقعات التي وضعناها العام الماضي بنمو نسبته 3.3 % في حجم السلع التجارية هذا العام، لذا نتوقع أداء أضعف".

وعطّلت سلسلة هجمات في البحر الأحمر الملاحة في الممر الحيوي للتجارة العالمية، بينما أجبرت أسوأ موجة جفاف تضرب قناة بنما منذ عقود السلطات على تخفيف حركة النقل عبرها، كما دفعت هجمات البحر الأحمر شركات الشحن البحري إلى تجنب قناة السويس.