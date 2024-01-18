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بوتين: قادرون على تخطي اقتصاد اليابان في غضون 4 سنوات

1/18/2024 3:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا قادرة تماماً على تجاوز الاقتصاد الياباني في غضون 3 - 4 سنوات بشرط الحفاظ على نمو سنوي لا يقل عن 2%.


وقال بوتين، في اجتماع حكومي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بناءً على نتائج العام السابق قد يتجاوز 3.5%.


وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوع في الغالب بالطلب الاستهلاكي والاستثماري؛ بالإضافة إلى ذلك أظهر الإنتاج الصناعي والبناء والزراعة والسياحة أداءً جيدًا.


وقال إن البنك الدولي صنّف الاقتصاد الروسي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث القوة الشرائية، لكنه حذر من خطر التضخم، مشيراً إلى إن نمو التضخم السنوي بنسبة 7.4% يعد تحديا.

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