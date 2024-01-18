لوب يغلق الفجوة مجدداً في رالي داكار في يوم درامي في السعودية مع اقتراب رالي داكار من الذروة

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مع اقتراب رالي داكار من الذروة
لوب يغلق الفجوة مجدداً في رالي داكار في يوم درامي في السعودية
النجم الفرنسي يعزز آمال فريق البحرين ريد إكستريم
العلا، المملكة العربية السعودية: 17 يناير 2024: تستعد نخبة من نجوم الراليات الدوليين لخوض غمار يومين أخيرين رائعين في رالي داكار بعد أن عزز سيباستيان لوب مرة أخرى آمال فريق البحرين ريد إكستريم في الفوز في مرحلة دراماتيكية أخرى في المملكة العربية السعودية.
وبحلول نهاية المرحلة العاشرة الصخرية الغادرة التي بلغ طولها 371 كم وامتدت عبر دائرة حول العلا، كان لوب وملاحه فابيان لوركين بسيارة برودرايف هانتر قد اقتربا من متصدر الرالي كارلوس ساينز بسيارته أودي حتى 13 دقيقة و22 ثانية.
لقد كان يوماً دراماتيكيا لعب فيه المتسابقان في الصدارة لعبة القط والفأر طوال الوقت، وعانى كلاهما، حيث تقدم لوب في مرحلة ما بأكثر من 16 دقيقة عن الإسباني كارلوس ساينز عندما توقف بعد 248 كم.
وكان بطل العالم للراليات تسع مرات خلف ساينز بما يزيد قليلاً عن 4 دقائق في تلك المرحلة، قبل أن يتم إيقافه أيضاً لمدة خمس دقائق تقريباً عند نقطة 300 كم داخل المرحلة، واستمرت معركة الذكاء وتغيير الحظوظ.
وفاز جورلين شيشيريه بالمرحلة العاشرة بسيارته تويوتا هايلوكس واحتل المركز الخامس في الترتيب العام، بينما تأخر البرازيلي لوكاس مورايس صاحب المركز الثالث بسيارة تويوتا أخرى بأكثر من 49 دقيقة عن لوب في المركز الثالث.
ومع تحقيق الانتصار في أربع مراحل بالفعل، يسعى لوب الآن للفوز بالمرحلتين الأخيرتين المتبقيتين قبل النهاية في ينبع يوم الجمعة، ليسجل أول انتصار له في هذا الحدث ولفريق البحرين ريد إكستريم.
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