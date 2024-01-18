طالبات جامعة الإمارات يُحقّقن نتائج متميزة في مسابقات الملتقى الثقافي الرابع لجامعات دول مجلس التعاون

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: حقّق عدد من طالبات جامعة الإمارات العربية المتحدة، نتائج مُتميّزة في مسابقات الملتقى الثقافي الرابع للطالبات في مؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان، خلال الفترة من 6-9 يناير2024 تحت شعار" خليج القيادة والتمكين".
وشاركت طالبات جامعة الإمارات بخمسة مشاريع، حيث حصلت الطالبة عائشة محمد آدم رحمة، من كلية العلوم على المركز الأول عن مشروعها بعنوان "التأثير المضاد لسرطان الثدي لمستخلص الإيثانول لنبات الهيبولوفيلم" ، كما وحصلت الطالبتان جميلة يوسف الظاهري، والطالبة موزة سليمان الكعبي على جوائز من الملتقى عن مشروعهن تحت عنوان" تقييم التغيرات في تخزين المياه الجوفية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تجربة استعادة الجاذبية والمناخ".
وقالت عائشة الفلاحي، خبير بمكتب النائب المشارك لشؤون الطلبة، والمشرف العام على مشاركة الطالبات : "إن مشاركة طالبات جامعة الإمارات تنطلق من أهمية هذه الفعاليات في عملية تعلمهن وتطورهن الشخصي، مما يساعدهن في بناء وتطوير شخصية شاملة متكاملة، حيث أننا نسعى دائماً إلى دمجهن في الأنشطة اللاصفية التي تسهم في تزويدهن بالمهارات الأكاديمية والشخصية المرتبطة بسوق العمل، كالمشاركة في المؤتمرات العالمية والرحلات والمسابقات الرائدة".
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