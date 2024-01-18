18 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب بنهاية نوفمبر 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
نما رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 12.5% خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2023، ليصل إلى قرابة 18 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي.
وأظهرت بيانات للمصرف المركزي أن الاحتياطي ارتفع دفعة واحدة على أساس شهري، بحوالي 2. 2 % خلال نوفمبر، مقارنة بإجمالي 17.6 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر.
وشهدت بيانات احتياطي الذهب حركة من الصعود خلال النصف الثاني من 2023 مقارنة بأعلى رصيد في النصف الاول، والذي بلغ 17.4 مليار درهم نهاية شهر مارس.
وأفادت بيانات السلسة الزمنية بأن الرصيد حافظ على ارتفاع يقارب 41%، على مدار الفترة منذ نهاية عام 2020، الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.
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