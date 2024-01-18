Thursday, 18 January 2024 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


18 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب بنهاية نوفمبر 2023

1/18/2024 3:00:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نما رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 12.5% خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2023، ليصل إلى قرابة 18 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي أن الاحتياطي ارتفع دفعة واحدة على أساس شهري، بحوالي 2. 2 % خلال نوفمبر، مقارنة بإجمالي 17.6 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر.

وشهدت بيانات احتياطي الذهب حركة من الصعود خلال النصف الثاني من 2023 مقارنة بأعلى رصيد في النصف الاول، والذي بلغ 17.4 مليار درهم نهاية شهر مارس.

وأفادت بيانات السلسة الزمنية بأن الرصيد حافظ على ارتفاع يقارب 41%، على مدار الفترة منذ نهاية عام 2020، الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN18012024000110011019ID1107736427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث