18 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب بنهاية نوفمبر 2023

نما رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 12.5% خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2023، ليصل إلى قرابة 18 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات للمصرف المركزي أن الاحتياطي ارتفع دفعة واحدة على أساس شهري، بحوالي 2. 2 % خلال نوفمبر، مقارنة بإجمالي 17.6 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر.

وشهدت بيانات احتياطي الذهب حركة من الصعود خلال النصف الثاني من 2023 مقارنة بأعلى رصيد في النصف الاول، والذي بلغ 17.4 مليار درهم نهاية شهر مارس.

وأفادت بيانات السلسة الزمنية بأن الرصيد حافظ على ارتفاع يقارب 41%، على مدار الفترة منذ نهاية عام 2020، الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.





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