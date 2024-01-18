الجفاف يخفض حركة المرور في قناة بنما ويعطل التجارة العالمية

أجبر الجفاف الشديد في بنما، والذي بدأ العام الماضي، السلطات على تقليص عدد السفن المارة من قناة بنما بنسبة 36 بالمائة. تعد القناة واحدة من أهم طرق التجارة في العالم، وتشير توقعات إلى أن هذا القرار سيوجه ضربة اقتصادية لبنما أكبر مما كان متوقعا في السابق.

يقدر مسؤولو القناة الآن أن انخفاض منسوب المياه قد يكلفهم ما بين 500 و700 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 200 مليون دولار.

أثارت إحدى أشد موجات الجفاف، التي ضربت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، فوضى في الممر البحري الذي يبلغ طوله 50 ميلا، ما تسبب في اكتظاظ مروري للسفن، وألقى ذلك بظلال من الشك على موثوقية القناة فيما يخص حركة الشحن الدولي، وأثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على التجارة العالمية.

قال ريكورتي فاسكيز، مدير قناة بنما يوم الأربعاء، إنه سيخفض عدد السفن التي ستعبر يوميا إلى 24، وذلك بعد أن خفض العدد تدريجيا بالفعل العام الماضي بعد أن كانت 38 سفينة تمر يوميا في الأوقات العادية.

وأضاف "من المهم أن تبعث السلطات رسالة مفادها أننا سنتعامل مع هذا الأمر ونجد حلا لمشكلة المياه التي لدينا".

وذكر فاسكيز أن القناة شهدت انخفاضا في البضائع المارة بنسبة 20 بالمائة و791 سفينة في الربع الأول من العام المالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال "هذا انخفاض ضخم للغاية. لكن إدارة المياه بشكل أكثر فعالية، والقفزة في هطول الأمطار في نوفمبر الماضي أمور مكنتنا على الأقل من ضمان ارتفاع مستويات المياه بما يكفي لعبور 24 سفينة يوميا حتى نهاية أبريل المقبل، وهو بداية موسم الأمطار التالي".

أرجعت سلطات القناة الجفاف إلى "ظاهرة النينيو" المناخية وتغير المناخ، وقالت إنه من الضروري أن تبحث بنما عن مصادر مياه جديدة من أجل عمليات القناة والاستهلاك البشري.

توفر نفس البحيرات - التي تملأ القناة - المياه لأكثر من 50 بالمائة من سكان البلاد، الذين يزيد عددهم عن أربعة ملايين نسمة.

وقال فاسكيز "مشكلة المياه مشكلة وطنية، وليست مشكلة القناة فقط. علينا حل هذه المشكلة في جميع أنحاء البلاد."





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