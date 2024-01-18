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كأس آسيا 2023.. ضربة دموية للاعب الصين ورد فعل غريب من الحكم (فيديو)

1/18/2024 3:00:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت مباراة لبنان والصين التي أقيمت أمس الأربعاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، لعبة دموية وشديدة الخطورة، نتيجة التحام لاعب منتخب لبنان بنظيره الصيني.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ورفع منتخب الصين رصيده إلى نقطتين، بعد تعادل سلبي آخر في المباراة الأولى ضد طاجيكستان، في حين حصد لبنان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام قطر 0/3 في افتتاح البطولة.

وجاءت اللعبة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، أثر تدخل لاعب منتخب لبنان خليل خميس، على لاعب الصين داي واي تسون، حيث نتج عن التدخل اصطدام حذاء خميس بوجه تسون بقوة، ما نتج عنه تعرض اللاعب الصيني للإصابة وتدخل الجهاز الطبي لمنتخب بلاده لإسعافه.

ولم يتدخل حكم المباراة في هذه اللعبة، أو يعود إلى تقنية الفيديو المساعد لإعادة تقييم قراره بخصوص الالتحام، الأمر الذي عرضه لانتقادات من قبل وسائل الإعلام في الصين، حيث كتبت: "الحكم كان لطيفاً جداً.. ولاعب لبنان كان يمارس الفنون القتالية".

وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان، الإثنين المقبل، في حين تلتقي الصين مع قطر الدولة المستضيفة في التوقيت نفسه، ويتأهل إلى دور الـ 16 أوائل وثواني المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.



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