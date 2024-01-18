الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مع تراجع رهانات خفض الفائدة

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل عملات كبرى اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لن يسرع الخطى في عمليات خفض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، قليلا إلى 103.29 في التعاملات الآسيوية بعد الظهيرة. وكان مؤشر الدولار قد وصل إلى 103.69 أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر.

ووفقا لبيانات فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، قلص المتعاملون احتمالات خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة لأول مرة في مارس إلى 61 بالمئة من 65.1 بالمئة يوم الثلاثاء.

ولا تزال السوق تتوقع تخفيضات محتملة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول نهاية العام، حتى مع تراجع مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، بمن فيهم المحافظ كريستوفر والر، هذا الأسبوع عن توقعات التيسير السريع للسياسة النقدية.

وقال توني سيكامور المحلل في آي.جي "التسعير في سوق الفائدة الأمريكية يبدو الآن أكثر معقولية... انتعش الدولار في 2024 بما يكفي حاليا".

وارتفع الدولار إلى 148.525 ينا خلال ساعات الليل للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر. لكنه انخفض بنسبة 0.08 بالمئة في أحدث تداولات خلال اليوم عند 148.04 ينا.

وارتفع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.08915 دولار. وقد ارتد من أدنى مستوى في خمسة أسابيع وهو 1.08445 دولار سجله أمس الأربعاء، مدعوما بتعليقات لبلومبرغ من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن من المحتمل أن يكون هناك دعم من الأغلبية بين مسؤولي المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في الصيف، أي في وقت لاحق لتوقعات السوق لخفض في الربيع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.26815 دولار إثر ارتفاع أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تسارع التضخم على غير المتوقع في ديسمبر ما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيكون أبطأ في خفض أسعار الفائدة من نظرائه.

وأنهى ارتفاع العملة البريطانية بنسبة 0.31 في المئة خلال ساعات الليل تراجعا استمر ثلاثة أيام مقابل الدولار، وحد من مكاسب أمس الأربعاء لمؤشر الدولار الذي تضم سلة عملاته المنافسة الجنيه الإسترليني.

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.65545 دولار أمريكي، بعد تعافيه من خسائر حادة وصلت إلى 0.04 في المئة إلى 0.65255 دولار أمريكي في وقت سابق عندما أظهرت البيانات انخفاضا غير متوقع في التوظيف في ديسمبر مما عزز الاعتقاد بوصول أسعار الفائدة إلى ذروتها في البلاد.





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