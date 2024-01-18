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انـخفاض أسعار الذهب بالأردن 30 قرشا

1/18/2024 3:00:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، 30 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر رغبة بين المواطنين 40.90 دينار، مقابل 39.20 دينار
للشراء من المواطنين.

فيما انخفض سعر بيع الذهب عيار 24 إلى 48.10 دينار، وانخفض سعر بيع الذهب عيار 18 إلى 36.40 دينار.

MENAFN18012024000151011027ID1107736421

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