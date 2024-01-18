انـخفاض أسعار الذهب بالأردن 30 قرشا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، 30 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر رغبة بين المواطنين 40.90 دينار، مقابل 39.20 دينار
للشراء من المواطنين.
فيما انخفض سعر بيع الذهب عيار 24 إلى 48.10 دينار، وانخفض سعر بيع الذهب عيار 18 إلى 36.40 دينار.
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