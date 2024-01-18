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رويترز: سفينة هندية بخليج عدن تستجيب لأخرى تعرضت لهجوم

1/18/2024 3:00:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وكالة رويترز إن سفينة هندية بخليج
عدن
استجابت لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.

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