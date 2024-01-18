رويترز: سفينة هندية بخليج عدن تستجيب لأخرى تعرضت لهجوم

رويترز: سفينة هندية بخليج عدن تستجيب لأخرى تعرضت لهجوم
التاريخ
1/18/2024 3:00:19 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وكالة رويترز إن سفينة هندية بخليج
عدن
استجابت لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.
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