جردة حساب ربع قرن

(MENAFN
- Khaberni) اين اخفق القصر ؟
و اين نجح ؟
متى تفوق ؟ ومتى تعثر ؟
هل تثير هذه الاسئلة الرعب ؟
كلا ، لان منهج النقد الذاتي ، الموضوعي
واحد من اسباب عديدة لمنعة الدولة .
بداية ، كيف يعمل القصر و كيف يفكر و كيف يتخذ القرار؟
واحدة من الروايات الشفوية المنقولة عن الراحل وصفي التل ، تقول ، انه و يعد جولات مكوكية بين قصر الحمر ، و دارته في الكمالية ، (سلطان السلط)
، اسَرَّ لاحد مرافقيه ،
( و الله حرتُ في امري ، ماذا يريد القصر ، ما في حدا يعرف كيف يفكر غير الواحد الاحد )
يكشف هذا الحوار - ان صح - عن حجم التعقيدات في القرارت الصادرة عن القصر .
لكن الاهم ، ان هذه التعقيدات الشائكة، لا تحول دون القرار ، الديناميكي المدروس .
لابد من هذه المقدمة ، قبل الدخول في صلب الموضوع.
ان تقييم ربع قرن من الحكم الصعب ، هو حتمية
لازمة للتطلع إلى المستقبل .
ثورة في مجالات تقنية ، اداء مصرفي ناجح، استقرار نقدي ، امن اجتماعي نسبي ،
بالمقابل ، مديونية عالية ، بطالة بنسب مرتفعة ، اصلاح سياسي متعثر ، ثقة تتأرجح بين التراجع حينا ، و التقدم احيانا .
هل هذه هي الإنجازات و المشكلات ، بالقطع كلا .
و لكن عرضها يرمي إلى تقييم ، و لوكان جزئيا . و لاباس من دروس في التاريخ و الحاضر ، للنهوض بالمستقبل .
ان مؤسسة القصر ، تدرس خياراتها بدقة و التجارب العملية، اكدت ان غربالا واسعا ، ينقي قمح الارض من الشوائب .
على الصعيد السياسي، ثمة دعوات من مفكرين اصلاحيين ، كادت ان تورث الاردن المهالك لولا عناية الله ، ثم غربال ملكي لا يتوقف عن العمل.
الانخراط في تطلعات أنظمة عربية ثورية ، كالاشتراكية الناصرية ، او الوحدة مع العراق ، كانت من الأفكار السياسية المطروحة بجدية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي
كيف تعامل معها القصر ؟ و ماذا لو كانت الاستجابة السياسية متسرعة في قرار غير مدروس ؟!!!
سأقفز سريعا ، إلى حكم الملك عبدالله الثاني ، و مراحل متعددة و افكار خلاقة ،تمت معارضتها و احيانا محاربتها بكلمة ( شوك ما بزبط)
سابدأ بالشأن بالاقتصادي ،،، المناطق الحرة ، المناطق التنموية و الصناعية ، قطاع تكنولوجيا المعلومات، قطاع الاتصالات،
تنمية المناطق الاقل حظا ، و خلق الفرص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وايضا الخصخصة، و المديونية ، كل هذه العناوين تنطوي تحتها مؤشرات كثيرة.
واستعير تعبيرا هنا
، ( السير على شفير الهاوية ) وهذا صحيح
، ولكن كم مرة ومرة استطعنا تفادي الهاوية؟
ذلك مؤشر عالي الاهمية في التقييم ، لان غيرنا سقط في الهاوية استجابة لمطالب آنية ، او انحيازا لفئة ، و كانت النتيجة ان قيادات مجاورة فقدت القيادة ،و اصبحت الدولة بلا راس .
على الصعيد السياسي ، دعوات كثيرة للانضمام لتحالف عسكري في اليمن ، و اخرى للاستجابة لمطالب الربيع العربي، قبل تهيئه الظروف و الفرصة المواتية للنجاح .
بالمحصلة لم تقف البلد مكانك ، سر ، تم تعديل الدستور ، وتعديل قوانين ذات دور جوهري ، في الإصلاح السياسي،
و لكن العجلة بطيئة، و التحديات ، تتحول إلى فرص في بعض الملفات
، وتكبر مثل كرة الثلج المتدحرجة في ملفات اخرى .
بعد كل هذا السرد ، البلد امام خيارين ،
الاول ، روح الهزيمة ، التي تهيمن على فكر البعض
الثاني ، روح الفعل، و الكد ، و الاحتمال ، و اقتناص فرص التغيير للأفضل . فمن سينتصر ؟ ، هذا السؤال تجيبه النخبة من ساسة و مثقفين عبر انخراط حقيقي بالمجتمع . في النادي و الحزب في الشارع و المسجد و الكنيسة . وحتى في صالون الحلاقة ، وعلى طابور الكعك في المخبز ، اي مخبز اقصد ؟
مخبز الصلاح في العبدلي
ومن لايعرفه عليه ان يتعرف عليه .
MENAFN18012024000151011027ID1107736365