جردة حساب ربع قرن

MENAFN - Khaberni) اين اخفق القصر ؟و اين نجح ؟متى تفوق ؟ ومتى تعثر ؟

هل تثير هذه الاسئلة الرعب ؟

كلا ، لان منهج النقد الذاتي ، الموضوعي

واحد من اسباب عديدة لمنعة الدولة .

بداية ، كيف يعمل القصر و كيف يفكر و كيف يتخذ القرار؟

واحدة من الروايات الشفوية المنقولة عن الراحل وصفي التل ، تقول ، انه و يعد جولات مكوكية بين قصر الحمر ، و دارته في الكمالية ، (سلطان السلط)

، اسَرَّ لاحد مرافقيه ،

( و الله حرتُ في امري ، ماذا يريد القصر ، ما في حدا يعرف كيف يفكر غير الواحد الاحد )

يكشف هذا الحوار - ان صح - عن حجم التعقيدات في القرارت الصادرة عن القصر .

لكن الاهم ، ان هذه التعقيدات الشائكة، لا تحول دون القرار ، الديناميكي المدروس .

لابد من هذه المقدمة ، قبل الدخول في صلب الموضوع.

ان تقييم ربع قرن من الحكم الصعب ، هو حتمية

لازمة للتطلع إلى المستقبل .

ثورة في مجالات تقنية ، اداء مصرفي ناجح، استقرار نقدي ، امن اجتماعي نسبي ،



بالمقابل ، مديونية عالية ، بطالة بنسب مرتفعة ، اصلاح سياسي متعثر ، ثقة تتأرجح بين التراجع حينا ، و التقدم احيانا .

هل هذه هي الإنجازات و المشكلات ، بالقطع كلا .

و لكن عرضها يرمي إلى تقييم ، و لوكان جزئيا . و لاباس من دروس في التاريخ و الحاضر ، للنهوض بالمستقبل .

ان مؤسسة القصر ، تدرس خياراتها بدقة و التجارب العملية، اكدت ان غربالا واسعا ، ينقي قمح الارض من الشوائب .

على الصعيد السياسي، ثمة دعوات من مفكرين اصلاحيين ، كادت ان تورث الاردن المهالك لولا عناية الله ، ثم غربال ملكي لا يتوقف عن العمل.

الانخراط في تطلعات أنظمة عربية ثورية ، كالاشتراكية الناصرية ، او الوحدة مع العراق ، كانت من الأفكار السياسية المطروحة بجدية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي

كيف تعامل معها القصر ؟ و ماذا لو كانت الاستجابة السياسية متسرعة في قرار غير مدروس ؟!!!

سأقفز سريعا ، إلى حكم الملك عبدالله الثاني ، و مراحل متعددة و افكار خلاقة ،تمت معارضتها و احيانا محاربتها بكلمة ( شوك ما بزبط)

سابدأ بالشأن بالاقتصادي ،،، المناطق الحرة ، المناطق التنموية و الصناعية ، قطاع تكنولوجيا المعلومات، قطاع الاتصالات،



تنمية المناطق الاقل حظا ، و خلق الفرص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وايضا الخصخصة، و المديونية ، كل هذه العناوين تنطوي تحتها مؤشرات كثيرة.

واستعير تعبيرا هنا

، ( السير على شفير الهاوية ) وهذا صحيح



، ولكن كم مرة ومرة استطعنا تفادي الهاوية؟



ذلك مؤشر عالي الاهمية في التقييم ، لان غيرنا سقط في الهاوية استجابة لمطالب آنية ، او انحيازا لفئة ، و كانت النتيجة ان قيادات مجاورة فقدت القيادة ،و اصبحت الدولة بلا راس .

على الصعيد السياسي ، دعوات كثيرة للانضمام لتحالف عسكري في اليمن ، و اخرى للاستجابة لمطالب الربيع العربي، قبل تهيئه الظروف و الفرصة المواتية للنجاح .

بالمحصلة لم تقف البلد مكانك ، سر ، تم تعديل الدستور ، وتعديل قوانين ذات دور جوهري ، في الإصلاح السياسي،

و لكن العجلة بطيئة، و التحديات ، تتحول إلى فرص في بعض الملفات

، وتكبر مثل كرة الثلج المتدحرجة في ملفات اخرى .

بعد كل هذا السرد ، البلد امام خيارين ،

الاول ، روح الهزيمة ، التي تهيمن على فكر البعض



الثاني ، روح الفعل، و الكد ، و الاحتمال ، و اقتناص فرص التغيير للأفضل . فمن سينتصر ؟ ، هذا السؤال تجيبه النخبة من ساسة و مثقفين عبر انخراط حقيقي بالمجتمع . في النادي و الحزب في الشارع و المسجد و الكنيسة . وحتى في صالون الحلاقة ، وعلى طابور الكعك في المخبز ، اي مخبز اقصد ؟

مخبز الصلاح في العبدلي

ومن لايعرفه عليه ان يتعرف عليه .