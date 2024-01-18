قناة عبرية تؤكد تلقي سكان شمال الكيان الصهيوني رسائل مرعبة من حزب

MENAFN - Khaberni) خبرني -ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية اليوم الخميس أن سكان شمال الكيان الصهيوني يتلقون رسائل عبر "واتساب" من "حزب الله"، تتضمن مقاطع فيديو "مرعبة"

وتظهر مقاطع الفيديو مشاهد توثق الدمار والحرائق الناتجة عن الاشتباكات الحالية، كما تحمل المقاطع رسالة مفادها أن هذه هي النتائج الطبيعية لاستمرار الجيش الإسرائيلي في الحرب

ونشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني فجر اليوم الخميس ملخصا للعمليات التي نفذها ضد الجنود والمواقع الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وجاء في بيانه: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية"

