الصين تعرض وساطتها لإزالة التوتر بين باكستان وإيران

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- Khaberni) خبرني - أعرب القنصل الصيني في كراتشي يانغ يون دونغ عن استعداد بلاده للوساطة بين باكستان وإيران لإزالة التوتر الحاصل، بعد القصف المتبادل لجماعات مسلحة تنشط على جانبي الحدود بين البلدين.
وقال يانغ يون دونغ في حديث لقناة Geo: "تريد الصين أن تعرض على باكستان وإيران أن نلعب دورا بناء في تسوية الخلافات بين البلدين".
وأشار إلى ان باكستان وإيران هما أكبر دولتين في المنطقة والعالم الإسلامي، ولذلك تأمل الصين في حل الخلافات بينهما عبر المفاوضات والوسائل السلمية.
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