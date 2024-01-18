الصين تعرض وساطتها لإزالة التوتر بين باكستان وإيران

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعرب القنصل الصيني في كراتشي يانغ يون دونغ عن استعداد بلاده للوساطة بين باكستان وإيران لإزالة التوتر الحاصل، بعد القصف المتبادل لجماعات مسلحة تنشط على جانبي الحدود بين البلدين.

وقال يانغ يون دونغ في حديث لقناة Geo: "تريد الصين أن تعرض على باكستان وإيران أن نلعب دورا بناء في تسوية الخلافات بين البلدين".

وأشار إلى ان باكستان وإيران هما أكبر دولتين في المنطقة والعالم الإسلامي، ولذلك تأمل الصين في حل الخلافات بينهما عبر المفاوضات والوسائل السلمية.