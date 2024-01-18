5 حاويات تنطلق من العقبة إلى أوروبا الخميس

MENAFN - Khaberni) خبرني - تنطلق، الخميس، ثاني رحلات الشحن عبر الخط العربي الجديد، التي سينقل خلالها 5 حاويات من العقبة إلى نويبع ثم إلى ميناء الإسكندرية، ومنها 3 حاويات إلى الجزائر، وحاوية إلى انتويرب في بلجيكا، وواحدة إلى روتردام في هولندا.

وقال المدير العام لشركة الجسر العربي عدنان العبادلة، ردا على استفسارات "المملكة"، إن هذه الشحنة تأتي عقب الشحنة الأولى التي دشن بها الخط الجديد، والتي ضمت حاويتين وانطلقت على متن الباخرة (أور) التابعة لأسطول الجسر العربي من ميناء العقبة إلى ميناء نويبع المصري، ثم براً إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، وصولا إلى إيطاليا.

وأضاف العبادلة، أن الترتيب والتنسيق جار مع الخطوط الملاحية العالمية، للحجز للحاويات من الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، لإتمام سلسلة التنقل للتكامل مع النقل البحري من نويبع إلى العقبة، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى مراحل متقدمة وبمراعاة أزمة إبحار سفن الحاويات في البحر الأحمر وامتداداتها إلى البحر المتوسط، نتيجة التوترات التي يشهدها مضيق باب المندب.

وأوضح، أن الرحلة الأولى عبر الخط الجديد، أكدت أنه أقل تكلفة ووقت، ويحظى بإجراءات سريعة، ويوفر درجة أعلى من الأمن والسلاسة في النقل البحري، كما سيؤدي إلى رفع تنافسية ميناء العقبة وميناء نويبع بشكل أكبر، وسيؤدي إلى الاستغناء تماماً عن حاجة بعض المصدرين إلى استخدام الموانئ الإسرائيلية في تصدير شحناتهم إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ويذكر أن "الجسر العربي"، قد دشنت المرحلة الأولى من المسار الجديد في 31 كانون الأول 2023، كخط بديل وحيوي لنقل الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بالتزامن مع أزمة النقل في البحر الأحمر، حيث جرى اختيار طريق المسار من حيث الطرق الأكثر أمانًا وأقل مسافة، ويمتد على مسافة 839 عقدة بحرية.