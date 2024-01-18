أهالي الشعاب: سنمنع التهريب إلى الاردن بالقوة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكدّ أهالي قرية الشعاب بالريف الجنوبي الشرقي لمحافظة السويداء السوري قبالة الحدود الأردنية، رفضهم لمسألة تهريب المخدرات من القرية والحدود المجاورة لها إلى الأراضي الأردنية.

وأصدر الأهالي بيانًا أمس الاربعاء أكدوا رفضهم لظاهرة انتشار المخدرات وتهريبها، مشددين على أنهم سيمنعون كل من تسول نفسه بمحاولة تهريب بالقوة، وإبلاغ الجهات المعنية مهما كان شخصه.

وأعلنت وسائل إعلام سورية، مساء أمس الأربعاء عن سماع دوي انفجارات على الحدود السوريّة الأردنية.

وبحسب موقع السويداء 24، فإن طائرات حربية يرجح أنها أردنية ضربت عدة مواقع في بلدتي عرمان وملح، جنوب شرق محافظة السويداء.