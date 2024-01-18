أهالي الشعاب: سنمنع التهريب إلى الاردن بالقوة

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- Khaberni) خبرني - أكدّ أهالي قرية الشعاب بالريف الجنوبي الشرقي لمحافظة السويداء السوري قبالة الحدود الأردنية، رفضهم لمسألة تهريب المخدرات من القرية والحدود المجاورة لها إلى الأراضي الأردنية.
وأصدر الأهالي بيانًا أمس الاربعاء أكدوا رفضهم لظاهرة انتشار المخدرات وتهريبها، مشددين على أنهم سيمنعون كل من تسول نفسه بمحاولة تهريب بالقوة، وإبلاغ الجهات المعنية مهما كان شخصه.
وأعلنت وسائل إعلام سورية، مساء أمس الأربعاء عن سماع دوي انفجارات على الحدود السوريّة الأردنية.
وبحسب موقع السويداء 24، فإن طائرات حربية يرجح أنها أردنية ضربت عدة مواقع في بلدتي عرمان وملح، جنوب شرق محافظة السويداء.
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