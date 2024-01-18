«أصحى وصحي زمايلك».. فنان مصري شهير يوجه رسالة إلى صلاح قبل موقعة غانا

تنتظر الجماهير المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، مباراة منتخب مصر أمام غانا، بشغف كبير، لاسيما إنها تعتبر مصيرية بالنسبة للمنتخبين، حيث يبحث كل منهما عن الفوز في هذا اللقاء بعد السقوط في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر تعادل أمام نظيره موزمبيق (2/2)، في مفاجئة غير متوقعة، فيما خسر غانا أمام نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 1/2، وكانت أيضاً هذه النتيجة غير متوقعة على الإطلاق.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، مطالبة الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي للاعبيها، بالقتال أمام غانا والرأس الأخضر في المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات الإفريقي، خاصة إنها تمني النفس بلقب إفريقي ثامن، بعد أن غابت الكأس الذهبية عن أرض الفراعنة منذ 14 عامًا، علماً بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالنجمة الإفريقية بواقع 7 ألقاب.

وفي هذا الإطار، وجه الفنان الكوميدي المعروف صلاح عبد الله رسالة إلى محمد صلاح نجم نادي ليفربول وقائد مصر، وزملائه في منتخب الفراعنة، لحثهم على القتال في مواجهة غانا، خاصة أن الجماهير لن تقبل سوى بالانتصار في هذا اللقاء.

ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه على منصة "إكس"، صورة تجمعه بمحمد صلاح، وكتب عليها: "إلهي يحرسك من العين.. وتلعب حلو يا محمد، وتجيب الليلادي هدفين، تفرح قلبي يا محمد، عمك صلاح يا صلاح، من الماتش اللي فات زعلان، وشبكة الأفراح أنت فارسها يا مان".

وتابع: "اصحى وصحي زمايلك، فرحوا مصر يا محمد".

واستقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء تغييرات اضطرارية على تشكيل الفراعنة، في مباراة غانا، التي ستقام مساء اليوم الخميس، على ملعب فيليكس بواني، بكوت ديفوار.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن روي فيتوريا يدرس الدفع بكل من أحمد فتوح على حساب محمد حمدي بالجبهة اليسرى، وعمر كمال بدل من محمد هاني، بالجبهة اليمنى.

وفي نفس الوقت، يدرس روي فيتوريا الدفع بعمر مرموش بدل من محمود تريزيجيه بمركز الجناح الأيسر، وسيتمثل التغيير الرابع في اللعب بمروان عطية على حساب محمد النني في وسط الملعب.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

. الرأس الأخضر - 3 نقاط

. موزمبيق - نقطة

. مصر - نقطة

. غانا - بدون نقاط

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع غانا، مساء اليوم الخميس 17 يناير 2024، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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