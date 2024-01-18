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ولاية مين الأمريكية تعلق قرار منع ترامب من الترشح للانتخابات التمهيدية

1/18/2024 2:20:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ولاية مين الأمريكية، أنها علقت قرارها بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح في الانتخابات التمهيدية، حتى تتخذ المحكمة العليا الأمريكية قرارا في قضية مماثلة في ولاية كولورادو.

وستتناول المحكمة العليا الأمريكية قريبا مسألة ما إذا كان يمكن إزالة الرئيس السابق من بطاقات الاقتراع للانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب من أجل الترشح للرئاسة في ولاية كولورادو. ومن المقرر عقد جلسة للمحكمة العليا الأمريكية لبحث القرار في ولاية كولورادو في 8 فبراير.

وفي نهاية ديسمبر، استبعدت كولورادو ترامب في البداية من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. واتبعتها ولاية مين. وقام محامو ترامب بالاستئناف ضد القرارين. وتم تعليق القرارين في كلتا الولايتين حتى يتم استكمال عملية الاستئناف.

وسيحدد قرار المحكمة العليا الأمريكية على الأرجح كيفية التعامل مع مشاركة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات الأخرى.


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