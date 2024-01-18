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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي قطاع غزة

1/18/2024 2:20:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المساعدات الإغاثية، والتي شملت الطرود الغذائية والخيام وكسوة الشتاء، على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقامت الهيئة بتفعيل المطابخ الخيرية لتقديم الوجبات المجانية للنازحين من قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 100 ألف و740 فرداً في محافظات رفح وخان يونس والوسطى.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة تجسيدا لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق.


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