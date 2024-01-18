«محمد بن راشد للإسكان» تسجل رقماً قياسياً في الشراكات الإستراتيجية خلال 2023

سجلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان رقماً قياسياً وحافلاً بعدد الشراكات الاستراتيجية خلال العام 2023، لتعكس التزامها الراسخ بدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة ودعم الشمول الاجتماعي، عبر سلسلة من الاتفاقيات مع المؤسسات الرائدة.



وجسدت الشراكات الإستراتيجية عمق التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتوفير حلول سكنية مبتكرة وخدمات اجتماعية وثقافية متطورة، وتمكين أصحاب الهمم من العيش بكرامة واستقلالية، تعكس رؤية المؤسسة لمجتمع يسوده التكافؤ في الفرص والاحترام المتبادل.

وقال السيد محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، معلقاً على هذه الانجازات: "نجحنا في عام 2023، في توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية التي تعكس رؤيتنا لمجتمع أكثر شمولية وتكاملًا. ونؤمن، في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بقوة الشراكات كأداة للتغيير الإيجابي، خاصةً في تحسين حياة أصحاب الهمم. فهذه الشراكات التي أبرمناها خلال عام واحد إنّما هي خطواتنا نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية لدولتنا، وتعزيزًا لمكانتنا كمؤسسة رائدة في دعم وتمكين جميع فئات المجتمع."

وتبرز شراكة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مع شركة "دي. أيه. أس. أس. سليوشنز" كمحطة مهمة تسلّط الضوء على الجهود المبذولة لتوفير حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات أصحاب الهمم، مما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية. وتشمل هذه الجهود التركيز على تصميمات تعتمد معايير سهولة الوصول والراحة، مما يعزز جودة الحياة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

وتعمل المؤسّسة مع "نادي دبي لأصحاب الهمم"، على تعزيز دمج فئة أصحاب الهمم في المجتمع من خلال دعم الأنشطة الرياضية والثقافية. وتركز هذه الشراكة على بناء بيئة داعمة تمكّنهم من المشاركة والمساهمة في المجتمع بفعالية.

وتسعى المؤسسة في إطار شراكتها مع مركز أمنيات، نحو تطوير مبادرات مبتكرة في مجال الإسكان، تركز على الاستدامة وتلبية الاحتياجات الخاصة لأصحاب الهمم، عبر تعزيز البحث وتطوير حلول تسهم في تحسين الحياة وتدعم مستقبلًا مستدامًا للأجيال المقبلة.

وتعمل المؤسسة أيضاً عبر شراكتها مع الاتحاد العالمي للمعاقين، على تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وتطوير برامج تعليمية ومبادرات تؤكد على أهمية الدمج والدعم المجتمعي. حيث تسعى هذه الاتفاقية إلى خلق بيئة متكاملة تضمن حصول أصحاب الهمم على جميع حقوقهم والتمتع بحياة كريمة ومستقلة.

وأضاف السيد محمد الشحي: "لا يقتصر التزامنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حدود فقط بتوفير الحلول السكنية؛ بل نسعى بكلّ ما أوتينا من عزم للمساهمة في بناء مجتمع يتسم بالشمولية والاحترام المتبادل. فكل شراكة نبرمها، تحمل في طياتها رؤية لمستقبل هدفه الدمج الكامل لأصحاب الهمم في قطاع الإسكان وكذلك جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية. فنحن نؤمن بأن كل فرد في مجتمعنا يحمل قيمة لا تقدر بثمن، ومن واجبنا تمكينهم ليحققوا إمكاناتهم الكاملة."

وتضاف هذه الشراكات إلى سجلّ مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسية. وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.

سجلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان رقماً قياسياً وحافلاً بعدد الشراكات الاستراتيجية خلال العام 2023، لتعكس التزامها الراسخ بدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة ودعم الشمول الاجتماعي، عبر سلسلة من الاتفاقيات مع المؤسسات الرائدة.



وجسدت الشراكات الإستراتيجية عمق التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتوفير حلول سكنية مبتكرة وخدمات اجتماعية وثقافية متطورة، وتمكين أصحاب الهمم من العيش بكرامة واستقلالية، تعكس رؤية المؤسسة لمجتمع يسوده التكافؤ في الفرص والاحترام المتبادل.

وقال السيد محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، معلقاً على هذه الانجازات: "نجحنا في عام 2023، في توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية التي تعكس رؤيتنا لمجتمع أكثر شمولية وتكاملًا. ونؤمن، في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بقوة الشراكات كأداة للتغيير الإيجابي، خاصةً في تحسين حياة أصحاب الهمم. فهذه الشراكات التي أبرمناها خلال عام واحد إنّما هي خطواتنا نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية لدولتنا، وتعزيزًا لمكانتنا كمؤسسة رائدة في دعم وتمكين جميع فئات المجتمع."

وتبرز شراكة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مع شركة "دي. أيه. أس. أس. سليوشنز" كمحطة مهمة تسلّط الضوء على الجهود المبذولة لتوفير حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات أصحاب الهمم، مما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية. وتشمل هذه الجهود التركيز على تصميمات تعتمد معايير سهولة الوصول والراحة، مما يعزز جودة الحياة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

وتعمل المؤسّسة مع "نادي دبي لأصحاب الهمم"، على تعزيز دمج فئة أصحاب الهمم في المجتمع من خلال دعم الأنشطة الرياضية والثقافية. وتركز هذه الشراكة على بناء بيئة داعمة تمكّنهم من المشاركة والمساهمة في المجتمع بفعالية.

وتسعى المؤسسة في إطار شراكتها مع مركز أمنيات، نحو تطوير مبادرات مبتكرة في مجال الإسكان، تركز على الاستدامة وتلبية الاحتياجات الخاصة لأصحاب الهمم، عبر تعزيز البحث وتطوير حلول تسهم في تحسين الحياة وتدعم مستقبلًا مستدامًا للأجيال المقبلة.

وتعمل المؤسسة أيضاً عبر شراكتها مع الاتحاد العالمي للمعاقين، على تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وتطوير برامج تعليمية ومبادرات تؤكد على أهمية الدمج والدعم المجتمعي. حيث تسعى هذه الاتفاقية إلى خلق بيئة متكاملة تضمن حصول أصحاب الهمم على جميع حقوقهم والتمتع بحياة كريمة ومستقلة.

وأضاف السيد محمد الشحي: "لا يقتصر التزامنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حدود فقط بتوفير الحلول السكنية؛ بل نسعى بكلّ ما أوتينا من عزم للمساهمة في بناء مجتمع يتسم بالشمولية والاحترام المتبادل. فكل شراكة نبرمها، تحمل في طياتها رؤية لمستقبل هدفه الدمج الكامل لأصحاب الهمم في قطاع الإسكان وكذلك جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية. فنحن نؤمن بأن كل فرد في مجتمعنا يحمل قيمة لا تقدر بثمن، ومن واجبنا تمكينهم ليحققوا إمكاناتهم الكاملة."

وتضاف هذه الشراكات إلى سجلّ مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسية. وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.





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