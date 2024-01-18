سلطنة عمان تدشن «صندوق عمان المستقبل» بقيمة ملياري ريال

دشّن جهاز الاستثمار العُماني، أمس، رسميًّا "صندوق عُمان المستقبل، برأسمال يبلغ ملياري ريال عُماني يُقسم على مدى خمس سنوات بمعدل 400 مليون ريال عُماني سنويًّا، ويوزّع إلى 90 في المائة للمشروعات الاستثمارية المباشرة الجديدة أو القائمة التي تكون مجدية تجاريًّا واقتصاديًّا وتستوفي نتائج دراسة الجدوى، و10 في المائة للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة والشركات الناشئة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الصندوق يقدم خدماته لمؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المستثمرين الأجانب، ويشمل 8 قطاعات مستهدفة هي السياحة، والصناعة والإنتاج، والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والموانئ والخدمات اللوجستية، والتعدين، والثروة السمكية، والزراعة، ويهدف إلى النهوض بهذه القطاعات حيث يُعد ممكنًا رئيسًا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في توسيع نطاق مشروعاتهم في الاقتصاد العُماني أو الدخول إلى السوق العُماني.

وسيخضع الصندوق للحوكمة المعمول بها في جهاز الاستثمار العُماني والتي تشتمل على أفضل الممارسات العالمية، وتضمن الكفاءة والمرونة في سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من إنشاء الصندوق، كما سيخضع لمعايير الجودة التي يلتزم بها الجهاز.





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