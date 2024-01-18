منح 70 فندقاً ختم دبي للسياحة المستدامة



أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن منح ختم دبي للسياحة المستدامة لـ 70 فندقاً في مختلف أنحاء الإمارة، لتكريم الفنادق الأكثر التزاماً بمعايير الاستدامة الـ 19 المعتمدة من قبل الدائرة. وتقود دبي مدن المنطقة في اعتماد معيار استدامة ضمن نظامها لتصنيف الفنادق، ما يساهم في تعزيز مكانتها كإحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً.

وتم إطلاق المبادرة في 2023، الذي صادف عام الاستدامة في دولة الإمارات وشهد استضافتها مؤتمر الأطراف «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى إلى دعم فنادق دبي في تحقيق أهدافها للاستدامة من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة الشاملة لدى الدائرة، والتي تتضمن الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، وتدريب الموظفين على الاستدامة، وتأسيس لجنة إدارة الاستدامة، والمشاركة في المبادرات الحكومية المستقبلية، وتوعية النزلاء، وتنظيم الفعاليات الخضراء، وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة، وخطة إدارة الطاقة، والمسؤولية المجتمعية للمجتمعات المحلية.

ونظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي حفل توزيع الجوائز في فندق «سوفيتل دبي ذا أوبيليسك» لتكريم الفنادق التي حصلت على الختم، وذلك بحضور نخبة من المديرين التنفيذيين في قطاع الضيافة، إلى جانب مسؤولين من الدائرة. حيث قام عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري؛ يرافقه يوسف لوتاه، رئيس لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية في دائرة الاقتصاد والسياحة دبي بتسليم الجوائز إلى ممثلي الفنادق الفائزة.

السياحة البيئية

ويعكس الحصول على الختم مدى الالتزام الراسخ للفنادق الـ 70 بتنفيذ الممارسات والأنشطة المستدامة، ومواكبة تطلعات الشركاء في قطاع السفر، إلى جانب الأعداد المتزايدة من السياح المهتمين بالسياحة البيئية والإقامة في الفنادق المستدامة.

ويشمل ختم دبي للسياحة المستدامة ثلاث فئات، هي الذهبية والفضية والبرونزية، حيث تم تحديد الفنادق الفائزة وفق مستوى الامتثال الذي أظهرته عبر عملية تقييم شاملة من قبل لجنة تضم أبرز المتخصصين في القطاع، بمن فيهم سميرة الريس، مدير أول السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ والدكتورة حصة جعفر الجوي، مديرة قسم الدراسات والأنظمة في بلدية دبي؛ والدكتورة نسيم محمد رفيع، مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي؛ ووهيب الكمالي، رئيس قسم تنسيق الشؤون البلدية لدى وزارة التغير المناخي والبيئة؛ وممثلاً عن هيئة كهرباء ومياه دبي؛ وإبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة – مجموعة أدنوك ورئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة رقم 13 والمختص بالتغير المناخي؛ ونيكولاس ماير، مدير مركز التميز العالمي للسياحة والضيافة في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، بما يضمن كفاءة وسلامة الإجراءات المتبعة لاختيار الفنادق، لا سيما مع اعتماد معايير مستمدة من أفضل الممارسات العالمية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز جهود القطاع السياحي في دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية للعمل والترفيه، والمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

الحياد الكربوني

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة المدينة وجهة مستدامة رائدة عالمياً وإحراز التقدم في المساعي الأوسع لتحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات، تقوم دبي بدور محوري في تعزيز الوعي والتثقيف وتقديم الدعم وإتاحة الفرص لتطوير الممارسات السياحية المسؤولة في المدينة. ويمثل تقديم الدفعة الأولى من ختم دبي للسياحة المستدامة محطة مهمة في مسيرتنا المشتركة، ونتوجه بالتهنئة إلى الفنادق الفائزة ونثمن جهودها المبذولة».

وأضاف: «في هذا الإطار، نحرص على دعم القطاع من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تساهم بتحقيق أهدافنا المشتركة. ويعكس إطلاق ختم دبي للسياحة المستدامة التزامنا بالتعاون مع الأطراف المعنية لوضع أعلى المعايير وتكريم الناجحين في تحقيقها. ونتطلع إلى تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية مستدامة من خلال التطوير المستدام لختم دبي للسياحة المستدامة وجميع المبادرات الحالية والمرتقبة».

تطور مستمر

وقال يوسف لوتاه، رئيس لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية في دائرة الاقتصاد والسياحة دبي: «بلغ عدد الفنادق الحائزة على ختم دبي للاستدامة في النسخة الأولى 70 فندقاً، مما يعكس حرص قطاع الفنادق في دبي على الالتزام بمتطلبات الاستدامة الـ 19 المعتمدة لدينا ويمنحنا منصة رائدة لتحقيق مزيد من التقدم في الأعوام المقبلة. كما يدل ذلك على التطور المستمر للقطاع في الإمارة، حيث يسلط الضوء على مدى وعي المشغلين والتزامهم بتعزيز ممارسات السياحة المستدامة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة».

وأضاف قائلاً: «إننا نرى أن جميع المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلب الحصول على الختم هي فنادق فائزة لأنها أظهرت رغبة صادقة في الانطلاق برحلة التحول نحو الاستدامة. ونحن نشجع جميع الفنادق التي لم تتقدم هذا العام على إعادة تقييم ممارساتها في مجال الاستدامة والانضمام إلى شركائها في القطاع ليحصلوا على إحدى فئات ختم دبي للسياحة المستدامة في عام 2024».

وأشار إلى أن هذا الاعتماد يعكس مجدداً حرص دبي على مواصلة ريادة الممارسات المستدامة ووضع معيار عالمي جديد للتميز في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأردف: «تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي في جعل دبي الوجهة المفضلة للمسافرين الباحثين عن تجارب الاستدامة الأكثر تميزاً. ونحرص على دعم الشركات وتشجيعها على الالتزام بممارسات مبتكرة صديقة للبيئة والحد من البصمة الكربونية، في سبيل حماية البيئة وتعزيز النمو المستدام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لقطاع السياحة والتزامه بحماية البيئة، والجمع بين الازدهار الاقتصادي والمسؤولية البيئية».

صلاحية الختم

ويشكل ختم دبي للسياحة المستدامة أحدث مبادرة ضمن استراتيجية الاستدامة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتستمر مدة صلاحية الختم لعام واحد. كما تم إطلاق نسخة جديدة ومحدّثة من «أداة احتساب الكربون»، وهي منصة تتيح للشركاء وأصحاب المنشآت الفندقية تحديد مستويات استهلاك الطاقة لإدارتها بكفاءة وفق الممارسات البيئية التي تتماشى مع متطلبات الاستدامة، بالإضافة إلى مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، التي تم إطلاقها في فبراير 2022 وتشجع على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة من خلال 50 محطة لتعبئة مياه الشرب مجاناً في مواقع مختلفة من الإمارة. كما أطلقت مبادرة دبي تبادر مشروع «مشدّ دبي» في ديسمبر 2023، أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم، ويندرج في إطار جهود دبي لزيادة المخزون السمكي وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين عمليات الصيد المستدام. كما يلعب المشروع دوراً محورياً في الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة التنوّع البيولوجي في الحياة الفطرية البحرية.

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