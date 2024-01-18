«بي 2 بي برايم» تحصل على موافقة مبدئية للتعامل بالأصول الافتراضية في دبي

أعلنت مجموعة B2Prime، المزود الرائد للسيولة، عن حصول «بي 2 بي برايم ديجيتال الشرق الأوسط» B2B Prime Digital MENA على «موافقة مبدئية» للترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، وسيظل الترخيص خاضعاً لاستيفاء شروط ما قبل التشغيل والتأهل للحصول على الموافقة التشغيلية من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

ويتم منح الموافقات الأولية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي للتراخيص التي تغطي أنشطة «خدمات تبادل الأصول الافتراضية» و«خدمات وسيط الأصول الافتراضية» و«خدمات نقل الأصول الافتراضية وتسويتها».

وذكرت الشركة أن موافقة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي الأولية هي خطوة في السعي للحصول على ترخيص كامل لمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) وسيسمح للشركة بالمضي قدماً في عملية الترخيص، حيث تتطلع إلى تقديم خدمات شاملة للصرافة والوسطاء ونقل وتسوية الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة في المنطقة في المستقبل.

وأعربت يوجينيا ميكولياك Eugenia Mykuliak، مؤسسة B2Prime، عن امتنانها لهذا الإنجاز، قائلة: «نحن متحمسون للمساهمة في نمو النظام البيئي للأصول الافتراضية المتنامي في دبي».

وقال آرثر عزيزوف Arthur Azizov، المؤسس المشارك لشركة «بي 2 بي برايم ديجيتال الشرق الأوسط»: «نحن فخورون للغاية وممتنون لحصولنا على موافقة أولية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وهو دليل على تصميمنا على الحفاظ على أعلى المعايير في الامتثال التنظيمي. لقد أنشأنا نظاماً بيئياً قوياً لا يلبي معايير الصناعة فحسب، بل يتجاوزها، مما يضمن بوابة آمنة وفعالة للأصول الافتراضية للمستخدمين. ونحن على استعداد للمضي قدماً في عملية الترخيص في عرضنا لتوفير وصول آمن ومبسط إلى الأصول الافتراضية، مع الالتزام الصارم بإرشادات قانون هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي».

وقالت أدريانا باريديس هيريرا Adriana Paredes Herrera، الرئيسة التنفيذية لشركة «بي 2 بي برايم ديجيتال الشرق الأوسط»:«تم انتظار استلام الموافقة المبدئية على جميع التراخيص الثلاثة، وخصوصاً ترخيص النقل والتسوية، بفارغ الصبر وجلب فرحة هائلة لفريقنا بأكمله. لقد ألهمنا هذا الإنجاز بلا شك لبذل قصارى جهدنا المطلق نحو تأمين ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية. هذا التقدم ضروري للشركة للعمل بشكل كامل داخل إمارة دبي وتقديم منتجاتها وحلولها المبتكرة إلى السوق».

وفي الوقت الحاضر، هناك طلب متزايد في السوق على مزود موثوق لخدمات الوساطة في العملات المشفرة Prime of Prime، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الأصول الرقمية الفورية.

وسيكون هدفنا الاستراتيجي الأولي هو توفير الوصول إلى أوسع مجموعة من الأصول في الصناعة وتقديم شروط تداول تلبي احتياجات كل من عملاء التجزئة والعملاء المؤسسيين، وكل ذلك من خلال منصتنا المتقدمة الخاصة بنا.

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