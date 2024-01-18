أصول البنوك الإسلامية بالإمارات تلامس 700 مليار درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أصول البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بمعدل 10% خلال 11 شهراً لتلامس 700 مليار درهم مختصة بحصة 17.5%، من إجمالي أصول العاملة بالدولة بنهاية شهر نوفمبر 2023.
وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن حجم الودائع المصرفية بتلك البنوك وصل إلى 491 مليار درهم.
وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح من جانبها للسوق المحلي 430 مليار درهم واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بقيمة 304 مليارات درهم.
مقابل ذلك تجاوز حجم استثمارات البنوك الاسلامية 131 مليار درهم مع نهاية تلك الفترة.
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