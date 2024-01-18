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أصول البنوك الإسلامية بالإمارات تلامس 700 مليار درهم

1/18/2024 2:20:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أصول البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بمعدل 10% خلال 11 شهراً لتلامس 700 مليار درهم مختصة بحصة 17.5%، من إجمالي أصول العاملة بالدولة بنهاية شهر نوفمبر 2023.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن حجم الودائع المصرفية بتلك البنوك وصل إلى 491 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح من جانبها للسوق المحلي 430 مليار درهم واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بقيمة 304 مليارات درهم.

مقابل ذلك تجاوز حجم استثمارات البنوك الاسلامية 131 مليار درهم مع نهاية تلك الفترة.


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