ثورة علاجية.. سائل وريدي يثبت فعاليته في محاربة السرطان

MENAFN - Khaberni) خبرني- يشهد عالم الصناعات الدوائية، ثورة حقيقية في علاج السرطان، بعد اعتماد عقار "بليناتوموماب".

ويعتبر "بليناتوموماب" علاجاً مناعياً يبحث عن الخلايا السرطانية، حتى يتمكن جهاز المناعة في الجسم من التعرف عليها وتدميرها، حيث يستهدف الخلايا السرطانية، ولا يمس الخلايا السليمة، على عكس العلاج الكيميائي.

كيس سائل يحمل على الظهر

وأثبت "بليناتوموماب" فعاليته في شفاء حالات، لم يتمكن العلاج الكيماوي من إزالتها، وحصل العقار على ترخيص لعلاج البالغين المصابين بالسرطان، ويأمل الخبراء أن يساعد الأطفال أيضًا بشكل آمن.

ويستخدم هذا العقار حوالي 20 مركزاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويأتي في كيس من السائل، يتم إعطاؤه من خلال أنبوب بلاستيكي رفيع، يظل يجري في الوريد في ذراع المريض لعدة أشهر.

وتتحكم مضخة تعمل بالبطارية في مدى سرعة وصول الدواء إلى مجرى الدم، ويمكن أن يستمر الكيس لعدة أيام.