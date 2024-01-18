ثورة علاجية.. سائل وريدي يثبت فعاليته في محاربة السرطان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني- يشهد عالم الصناعات الدوائية، ثورة حقيقية في علاج السرطان، بعد اعتماد عقار "بليناتوموماب".
ويعتبر "بليناتوموماب" علاجاً مناعياً يبحث عن الخلايا السرطانية، حتى يتمكن جهاز المناعة في الجسم من التعرف عليها وتدميرها، حيث يستهدف الخلايا السرطانية، ولا يمس الخلايا السليمة، على عكس العلاج الكيميائي.
كيس سائل يحمل على الظهر
وأثبت "بليناتوموماب" فعاليته في شفاء حالات، لم يتمكن العلاج الكيماوي من إزالتها، وحصل العقار على ترخيص لعلاج البالغين المصابين بالسرطان، ويأمل الخبراء أن يساعد الأطفال أيضًا بشكل آمن.
ويستخدم هذا العقار حوالي 20 مركزاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويأتي في كيس من السائل، يتم إعطاؤه من خلال أنبوب بلاستيكي رفيع، يظل يجري في الوريد في ذراع المريض لعدة أشهر.
وتتحكم مضخة تعمل بالبطارية في مدى سرعة وصول الدواء إلى مجرى الدم، ويمكن أن يستمر الكيس لعدة أيام.
MENAFN18012024000151011027ID1107736319
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.