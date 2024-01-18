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فيديو يصعق العراقيين.. حبست طفليها بقفص ورمتهما بحديقة

1/18/2024 2:12:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في حادثة تفطر القلوب، تجرّدت أم من كل مشاعر الإنسانية وتركت طفليها في حديقة مجاورة لجسر الجادرية في العاصمة العراقية بغداد.

داخل قفص بحديقة!

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث حبست الأم صغيرها وتركتهما هناك في مشهد هزّ الأوساط العراقية وفجر حالة غضب واسعة خلال الساعات الماضية.

فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أظهر وجود الطفلين داخل القفص في حالة صعبة.

وبعد الاتصال بوزارة الداخلية، تبين أن شرطة الكرخ قامت بإنقاذ الصغيرين بأمر قضائي بعد أن تم رصدهما من قبل المواطنين.

فيما أفاد مراسل "العربية/الحدث"،بأن وزارة الداخلية حولت الصغيرين إلى مركز رعاية.

لكن أي معلومات أخرى لم تتكشف حول أسباب ترك الأم لطفليها أو ظروف حياتهما السابقة، إلا أن مسؤول الوزارة الذي وصل الحديقة لمعاينة الواقعة، بدأ تحقيقا مع المسؤولين هناك لمعرفة حيثيات الموضوع.

وأكد معنيون هناك أن أماً أتت إلى الحديقة وتركت الطفلين ومعها طعام قليل ثم فرت هاربة بعد أن حبست عليهما وأحكمت الإغلاق.

غضب واسع

يشار إلى أن الواقعة أثارت غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الصغيرين تركا يومين محبوسين في القفص إلى أن لاحط وجودهما مواطنون.

فيما انهالت التعليقات الغاضبة على الفيديو، وسط مطالبات بالقبض على الأم والتحقيق معها لمعرفة ملابسات الواقعة ثم إنزال أشد العقوبات بها كي تكون عبرة لغيرها حال إدانتها.

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