Thursday, 18 January 2024 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرب على غزة في يومها الـ104.. قصف متواصل.. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 24400 شهيد

1/18/2024 2:11:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ104 من الحرب على غزة، قصف طيران الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة وأوقع العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتقى 19 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لارتقاء 16 شهيدا على الأقل.

وكان استشهد مساء أمس، عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

تزامن ذلك مع إعلان قطر دخول أدوية ومساعدات لقطاع غزة مساء أمس الأربعاء بعد وساطتها مقابل إيصال أدوية للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 24450 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

MENAFN18012024000205011050ID1107736309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث