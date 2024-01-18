الحرب على غزة في يومها الـ104.. قصف متواصل.. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 24400 شهيد

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ104 من الحرب على غزة، قصف طيران الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة وأوقع العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتقى 19 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لارتقاء 16 شهيدا على الأقل.

وكان استشهد مساء أمس، عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

تزامن ذلك مع إعلان قطر دخول أدوية ومساعدات لقطاع غزة مساء أمس الأربعاء بعد وساطتها مقابل إيصال أدوية للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 24450 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.