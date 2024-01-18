الحرب على غزة في يومها الـ104.. قصف متواصل.. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 24400 شهيد

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ104 من الحرب على غزة، قصف طيران الاحتلال عددا من المناطق في قطاع غزة وأوقع العشرات من الشهداء والجرحى.
وارتقى 19 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لارتقاء 16 شهيدا على الأقل.
وكان استشهد مساء أمس، عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.
تزامن ذلك مع إعلان قطر دخول أدوية ومساعدات لقطاع غزة مساء أمس الأربعاء بعد وساطتها مقابل إيصال أدوية للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.
وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 24450 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.
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